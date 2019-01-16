Украинские автоматчики готовятся сдать Бойко в СБУ

16.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко с нейтральной полосы забрали украинские пограничники, закрыли в отдельной комнате и приставили автоматчиков.

Об этом она, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказала по телефону адвокату Руслану Осташко.

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«Двое украинских пограничников, которые наблюдали мое нахождение на нейтральной полосе с 8 часов утра, подошли, попросили документы, сказали, что столько находиться на нейтральной полосе нельзя, вывели на украинскую сторону, завели в отдельную комнатку. Там табличка «Служебное помещение», паспорт забрали. В коридоре стоят четыре автоматчика, из чего можно сделать четкий вывод, что никаких свободных походов по «ридний неньки Украине» не будет. Однозначно, сейчас СБУшникам будут сдавать.

Честно говоря, сейчас даже было бы радостно, если бы это закончилось моим трупом. Может быть такой резонансный труп, который приведет законодательство Российской Федерации в соответствующие нормы. Пусть хоть это кому-то поможет.

При выдворении меня российской стороной, российская сторона сообщает в СБУ, где меня надо встречать. Она меня не просто вышвыривает, она еще и сообщает, где меня лучше и удобнее встречать. Что, в принципе, и произошло. Я сейчас сижу под замком в отдельно взятой комнате и под дверью у меня четыре автоматчика, что говорит о том, что выдворившая меня российская сторона сообщила СБУ, где меня взять», – утверждает Бойко.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, депортированная из РФ Бойко попыталась прорваться обратно в Россию.