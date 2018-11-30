СБУ подозревает ФСБ в организации спектакля в Керченском проливе

30.11.2018, Киев, Игорь Петров

СБУ обвиняет российские спецслужбы в попытке фальсификации инцидента в Керченском проливе

Об этом на брифинге в Киеве заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«28 ноября были перехвачены очередные радиопереговоры одного из офицеров ФСБ РФ и командира российского корабля приграничной службы ФСБ РФ капитана второго ранга Соляева. Саляев командовал кораблем «Дон», который непосредственно осуществил таран украинского буксира. Как следует из перехваченных переговоров, офицер ФСБ РФ контролирует громкость звучания двух предложений которое раз за разом транслируются с борта корабля «Дон». Обратите внимание: в конце разговора российский офицер отмечает временные отметки 2.30-2.35 другой записи которая служит для него эталоном», – сказал он, после чего продемонстрировал аудиозапись:

“Офицер ФСБ: Слушаю.

Алексей Саляев: Да там, ответили сейчас.

Офицер ФСБ: готов?

Алексей Саляев: Да.

/Саляев ретранслирует фрагмент разговора с борта корабля «Дон»./

«Во все сводки попадем! Ну что, кто теперь скажет, что не снимут с должности?»

Алексей Саляев: Слышно было?

Офицер ФСБ: да.

Алексей Саляев: Отчетливо, так же?

Офицер ФСБ: нет, далековато. Там явно громче и четче. Я вот только что слушал – это 2.30-2.35. сейчас секунду, я еще раз прослушаю. Ну это очень далеко.

Алексей Саляев: Громче не могли? А точно сидели? Что повторить еще раз?

Офицер ФСБ: там такое ощущение… Поближе к трубке есть возможность или никак?

Алексей Саляев: Еще раз отсюда повторить. Хорошо, обе фразы? Готов? Слушаю. «Во все сводки попадем! Ну что, кто теперь скажет, что не снимут с должности?»

Офицер ФСБ: Ну сейчас больше похоже.

Алексей Саляев: Я тебя принял. Я тебе потом позже наберу. Сейчас будем смотреть.

После демонстрации этой аудиозаписи Игорь Гуськов пояснил, что СБУ считает, что предложение «Во все сводки попадем! Ну что, кто теперь скажет, что не снимут с должности?» а также временные отметки 2.30-2.35 взяты из фрагмента других радиопереговоров которые были опубликованы Генштабом ВС Украины 26 ноября этого года.

Речь идет о переговорах между должностными лицами оперативной службы ВМФ РФ и командованием российских военных кораблей, которые преследовали бронированные катера и буксир ВМС Украины во время их следования в Керченский пролив днем ранее.

«Фрагмент подтверждает, что российское руководство отдает прямой приказ российским морякам осуществить таран буксира. Кроме того, отмечается, что уже после тарана два российских корабля, «Дон» и «Изумруд», столкнулись между собой», – пояснил он.

«Для нас эта ситуация загадочна. У нас две версии. Первая: мы допускаем, что это сделано умышленно а сами радиопереговоры – спектакль. Делается это чтобы через умышленные слив информации подтолкнуть Главное управление разведки МО Украины или СБУ к ее опубликованию в качестве доказательств преступных действий Кремля. В этом случае мы не исключаем, что спецслужбы РФ могут мгновенно выпустить собственный сюжет о том, как готовился спектакль.

Как итог – дискредитация украинских спецслужб и недоверие ко всем материалам радиоперехватов, которые раньше уже были опубликованы ГУ МО, СБУ и Генштабом ВСУ.

Есть вторая версия. Хочу сразу подчеркнуть, что ни в какой степени не собирается заниматься троллингом в то время когда 24 украинских пленных и два офицера СБУ находятся в плену российских спецслужб. Но мы не исключаем, что пренебрежение правилами противодействия радиоразведки со стороны представителей российских спецслужб может быть связано или с примитивизмом в работе или с обычной глупостью.

Глупостью в солсберийском стиле, когда два офицера ГУ Генштаба ВС РФ якобы посещая солсберийский шпиль оставили следов преступлений в Британии столько, что их хватило бы на несколько десятков агентов.

Но в нашем случае эта глупость раскрывает подготовку новой циничной провокации. Спецслужбы РФ пытаются восстановит акустическую обстановку, в которой происходил таран украинского судна. От российского офицера на борту корабля «Дон» добиваются громкости, которая была близка к реальной громкости переговоров от 25 ноября. Все это нужно для фальсификации новой записи чтобы завуалировать российское нападение, например, как ответ на вооруженную провокацию со стороны украинских кораблей», – сказал Гуськов.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.