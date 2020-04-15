Экс-замгенпрокурора потребовал отчитаться за разработку американцами на Украине бактериологического оружия

15.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ряд украинских парламентариев направили президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, руководителям СБУ и минздрава обращение с требованием отчитаться о законности функционирования в Украине 15 бактериологических лабораторий США.

Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал депутат Верховной рады, экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мире существует более 400 американских военных биологических лабораторий, в т.ч. не менее 15 – на Украине. В них работают исключительно американцы, а финансируются они целиком из бюджета Минобороны США. Местная власть обязалась не вмешиваться в деятельность этих лабораторий, связанную с изучением и созданием вирусов и бактерий. лаборатории расположены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Харькове, Киеве (три), Херсоне, Тернополе, а также близ Крыма и Луганска.

Фактически работы в лабораториях ведутся по программе биологических экспериментов. Мировой бюджет «Биологической программы совместного участия» составляет 2,1 млрд. дол. США и финансируется американским Агентством по снижению угрозы безопасности (DTRA). К этой деятельности присоединяется и «Научно-технический центр на Украине» (НТЦУ) – международная организация, которая финансируется властью США, и работники которой имеют дипломатический иммунитет. Указанная организация занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения», – написано в обращении.

В документе подчеркивается, что за прошедшее десятилетия в регионах, где расположен американские лаборатории, произошел ряд странных вспышек смертельных заболеваний. Парламентарии требуют от руководства Украины отчитаться о всех договорённостях с США по этому поводу.

Также Ренат Кузьмин не исключает, что и незаконный переворот в 2014 году, и медицинские реформы Ульяны Супрун были организованы ради обеспечения работы этих лабораторий.

«Не исключено, что официальный отказ Януковича от сотрудничества с Пентагоном в вопросах бактериологических исследований на территории Украины в 2013 году и стал основной причиной его отстранения от власти под прикрытием Майдана, а вовсе не его отказ от евроинтеграции, как принято считать.

Также, вполне вероятно, что назначенная министром здравоохранения Украины гражданка США Супрун ликвидировала санэпидемслужбу Украины именно для устранения возможных препятствий, которые могли бы создать органы, призванные контролировать соблюдение противоэпидемиологических правил, этими самым бактериологическими лабораториям», – написал депутат в соцсети.