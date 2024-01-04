СБУ: Русские хакеры уничтожили ядро украинского телекоммуникационного гиганта

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Хакерская атака на украинского мобильного оператора «Киевстар», осуществленная 12 декабря прошлого года, является предупреждением Западу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Виктюк, которого цитирует информационное агентство «Рейтер».

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По его словам, российские хакеры находились в системе «Киевстарп» по крайней мере с мая прошлого года.

Кроме того, было сказано, что взлом вызвал «катастрофические» разрушения и был направлен на то, чтобы нанести психологический удар и собрать разведданные.

«Эта атака — большое сообщение, большое предупреждение не только для Украины, но и для всего западного мира, чтобы они поняли, что на самом деле никто не является неприкасаемым», — сказал Виктюк.

По его словам, в результате атаки было уничтожено «почти все», включая тысячи виртуальных серверов и ПК. СБУшник назвал взлом, вероятно, первым примером разрушительной кибератаки, которая «полностью разрушила ядро ​​оператора связи».

«На данный момент мы можем с уверенностью сказать, что они находились в системе как минимум с мая 2023 года. Я не могу сейчас сказать, с какого времени у них был… полный доступ: наверное, как минимум с ноября», – добавил Виктюк.

При этом он уверяет, что армию атака сильно не затронула.

Глава департамента СБУ говорит, что «почти уверен», что атаку проводил Sandworm (песчаный червь) – подразделение российской военной разведки, занимающееся кибервойнами.

По словам Витюка, атака на «Киевстар» могла быть облегчена из-за сходства между ним и российским мобильным оператором «Билайн», у которого была аналогичная инфраструктура.

Почему хакеры выбрали для атаки 12 декабря, неясно, говорит Виктюк, добавив:

«Может быть, какой-то полковник захотел стать генералом».

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