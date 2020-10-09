СБУ требует от иностранных посольств закрыть страницы ВКонтакте

09.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Служба безопасности Украины, признав невозможность добиться полного закрытия доступа к российским социальным сетям, решила действовать административными методами – требовать от введения блокировки запрещенных приложений из РФ на электронных площадках «Google» и «Apple».

Об этом сообщаете Teleram-канал пресс-службы СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям «Google, LLC» и «Apple Inc.» о распространении на их сервисах «Play Market» и «App Store» мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции», – говорится в сообщении.

Кроме того, спецслужбы персонально предупредили внешнеполитическое ведомство Украины, что данные запреты касаются и их иностранных коллег, работающих на Украине.

«В то же время Служба безопасности обратилась с просьбой в МИД Украины, чтобы министерство также проинформировал иностранных партнеров, работающих на территории нашего государства, о соблюдении требований действующего законодательства», – уведомляет пресс-служба.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Министерство культуры и информполитики Украины крайне обеспокоились тем, что обновлённая прокси мобильного приложения «ВКонтакте» позволяет обойти блокировку этой соцсети на территории страны.

Кроме того, друг Владимира Зеленского – глава СБУ Иван Баканов внёс в Совбез Украины предложение продлить запрет российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на три года.