23.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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СБУ взялась за расследование обстрела Первомайска

Служба безопасности Украины начала расследование по факту обстрела с украинских позиций контролируемого ЛНР города Первомайска на Луганщине..

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, украинское командование не оставляет попыток скрыть правду об истинных обстоятельствах обстрела Первомайска 20 июля, в результате которого был поврежден многоэтажный жилой дом, погибла женщина 1965 года рождения и получили ранения семь мирных жителей, в том числе двое детей.

«От доверенного источника в 54-й бригаде ВСУ стало известно, что в ночь с 22 на 23 июля в район населённого пункта Врубовка, в зону ответственности бригады, прибыли сотрудники СБУ для разбирательства по факту обстрела Первомайска. В течение всей ночи представители военной контрразведки пытались получить показания от пятерых военнослужащих пятой роты второго батальона 54-й бригады», – рассказал Осадчий.

Он также добавил, что на утро, не выдержав оказанного давления, один из военнослужащих предпринял попытку самоубийства, вследствие чего был доставлен в военный госпиталь населенного пункта Северодонецк с пулевым ранением.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР заявляли, что командующий сил специальных операций ВСУ генерал Игорь Лунев приказал подготовить подконтрольным СМИ материалы, оправдывающие обстрел Первомайска украинскими военными.

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