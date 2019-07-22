22.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

ВСУ пытаются оправдаться за кровавый обстрел Первомайска

Командующий сил специальных операций ВСУ генерал Игорь Лунев приказал подготовить подконтрольным СМИ материалы, оправдывающие обстрел ВСУ населённого пункта Первомайск 20 июля, в результате которого погибла женщина и семь человек получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, полученной от источников в штабе «ООС», командующий ССО генерал Лунев поставил задачу офицерам 72-го центра информационно-психологических операций оправдать преступные действия украинских военных, при этом дискредитировав подразделения Народной милиции.

«Через подконтрольных блогеров украинские пропагандисты активно выкладывают информацию с обвинением Народной милиции в провокационном обстреле позиций украинских боевиков с территории жилого массива в районе населенного пункта Первомайск. В качестве доказательств украинские «профессионалы» представляют старые фотографии, использованные ими же в прошлогодних фейках», – рассказал Яков Осадчий.

По его словам, подтасовку и нестыковку фактов уже отмечают авторитетные эксперты и блогеры, которые ранее поддерживали действия ВСУ.

При этом ранее украинская сторона косвенно признала свою вину за данный обстрел, так как виновные в гибели мирной жительницы украинские военные были вызваны в штаб «ООС» для дачи показаний по данному инциденту.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть