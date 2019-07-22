ВСУ пытаются оправдаться за кровавый обстрел Первомайска

22.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Командующий сил специальных операций ВСУ генерал Игорь Лунев приказал подготовить подконтрольным СМИ материалы, оправдывающие обстрел ВСУ населённого пункта Первомайск 20 июля, в результате которого погибла женщина и семь человек получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, полученной от источников в штабе «ООС», командующий ССО генерал Лунев поставил задачу офицерам 72-го центра информационно-психологических операций оправдать преступные действия украинских военных, при этом дискредитировав подразделения Народной милиции.

«Через подконтрольных блогеров украинские пропагандисты активно выкладывают информацию с обвинением Народной милиции в провокационном обстреле позиций украинских боевиков с территории жилого массива в районе населенного пункта Первомайск. В качестве доказательств украинские «профессионалы» представляют старые фотографии, использованные ими же в прошлогодних фейках», – рассказал Яков Осадчий.

По его словам, подтасовку и нестыковку фактов уже отмечают авторитетные эксперты и блогеры, которые ранее поддерживали действия ВСУ.

При этом ранее украинская сторона косвенно признала свою вину за данный обстрел, так как виновные в гибели мирной жительницы украинские военные были вызваны в штаб «ООС» для дачи показаний по данному инциденту.