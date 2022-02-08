«Счёт идёт на миллионы» – в Киеве опасаются скорого «бунта пролетариата»

08.02.2022  18:29 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Беспорядки, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Нищета, безработица и другие внутренние проблемы достигли на Украине такого уровня, что в любой момент по всей стране может вспыхнуть бунт «пролетариата».

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нищета, безработица и другие внутренние проблемы достигли на Украине такого уровня, что в любой...

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«Каждый должен решать свои проблемы. У Украины ведь проблемы не в количестве танков, которые периодически появляются в близлежащих российских областях, у Украины есть проблема внутренней целостности, огромного недоверия, накопившихся культурных конфликтов и разрушенных институтов государственности.

Резкий рост нового социального слоя, который сам в себе несёт опасность нового социального бунта пролетариата. Этот слой родился из-за деиндустриализации, из-за огромного количества безработных и «временно занятых», счёт уже идёт на миллионы», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что любая проблема может стать катализатором и породить бунты по всей стране.

«Пролетариат – тополиный пух, который вспыхивает при первых же неурядицах, при резких повышениях цен, потому что они не защищены государством. Мы видим, как это произошло в Казахстане. На Украине такая же ситуация может повториться», – заключил Ермолаев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине всё готово к новому кровавому Майдану.

Также отмечалось, что цены на продукты и коммунальные тарифы выросли уже настолько, что у жителей Украины практически не остается денег ни на что другое.

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