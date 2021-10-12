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12.10.2021 18:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина
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Сегодня на Украине ветеран равен уголовнику! – боевик «Азова»

Новости УкраиныУкраинское государство ведёт кампанию по дискредитации «ветеранского движения», а военнослужащих приравнивают к источнику опасности....

Украинское государство ведёт кампанию по дискредитации «ветеранского движения», а военнослужащих приравнивают к источнику опасности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил боевик запрещенного в РФ полка «Азов» Сергей Тамарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, на ветеранов постоянно накладывают клеймо из-за разных обстоятельств, что ветеран – преступник, фигурант какого-то уголовного дела. Это целенаправленная государственная политика по дискредитации образа ветерана как человека, который должен иметь более героический образ! Ветеранов пытаются приравнять к какому-то источнику опасности для Украины и обычных людей», – возмущался Тамарин.

В свою очередь, адвокат нацистов Андрей Наход отметил, что против украинских боевиков, «волонтёров» и «патриотов» ведётся юридически-информационная «кампания по дискредитации».

«Мы находимся в интересное время, когда есть реальная тенденция постоянного, однобокого и последовательного преследования людей по дискредитационным признакам. Мы убеждены, что таким признаком является принадлежность к ветеранскому, добровольческому и патриотическому движений. Эта дискредитация проявляется по сценарию осуществления уголовного преследования.

Я специально называю это уголовным преследованием, а не расследованием уголовных дел, потому что каждое из таких дел всегда начинается из юридически-информационного нападения на определённую организацию и людей. В этих нападениях через СМИ чётко рассказывают, что это очень страшная группа людей, и им приписывают общекриминальные статьи, а также торговлю оружием, включая с Россией, вымогательство, мошенничество, рэкет и так далее», – негодовал Наход.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинское государство должно предоставлять амнистию боевикам «АТО» и «ООС», которые, вернувшись из Донбасса, совершают массовые беспорядки и драки.

Кроме того, в Киеве отметили, что на Украине стало настолько много неподсудных националистов и радикалов, готовых чинить беспорядки по любому поводу, что страна находится на грани гражданской войны.

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