Сейм Польши со второй попытки признал Россию «государством-спонсором терроризма»

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Сейм Польши со второй попытки большинством в один голос принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». Депутаты от оппозиции не приняли участия в голосовании, два депутата от «Конфедерации» были против, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером 14 декабря Сейм (нижняя палата парламента) Польши принял резолюцию, в которой Российская Федерация названа «государством-спонсором терроризма». За это проголосовал 231 депутат из 460 – минимально необходимое большинство. При этом правящая партия «Право и Справедливость» (ПиС) дала только 225 голосов (3 депутата не голосовали), а остальные шесть обеспечили 5 перебежчиков из распавшейся фракции «Кукиз’15» и один – прошедший в Сейм от Польской народной партии. Против проголосовали два депутата из правоконсервативной фракции «Конфедерация» – Гжегож Браун и Добромир Сосьнеж. Остальные депутаты не принимали участия в голосовании.

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В резолюции сказано, что «Российская Федерация систематически нарушает права человека, международное право и Устав Организации Объединенных Наций и ряд других обязательств», совершая агрессию на территории других стран, «вооруженные нападения, военные преступления и геноцид», и предпринимает «враждебную экономическую деятельность, особенно в сфере энергетики».

«Формы террора, применяемые Россией против граждан Украины, являются преступлениями против человечности и геноцидом», – говорится в документе.

В документе изменение границ силой названо «преступлением против мира», что особо пикантно в случае нынешней Польши, получившей в 1945-м треть своей территории за счёт Германии.

Депутаты оппозиции перед голосованием подчеркнули, что поддерживают осуждение России, но не будут голосовать за продавленную ПиС поправку, обвиняющую Москву в катастрофе польского правительственного самолёта в 2010 году. Она гласит:

«Российская Федерация несёт прямую ответственность за катастрофу самолета ВВС Польши (рейс 101) в Смоленске в апреле 2010 года, в которой погибли 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский, польские чиновники, высокопоставленные польские военные и военные командиры стран-членов НАТО, а также члены польского парламента».

Дело в том, что лидер ПиС Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего президента Польши Леха Качиньского, параноидально убежден в том, что катастрофа произошла в результате диверсии – хотя польская правительственная комиссия доказала, что её причиной стали действия пилотов. Кроме России, Ярослав Качиньский неоднократно и публично возлагал ответственность за Смоленскую трагедию на тогдашнего премьера Польши Дональда Туска, ныне фактического лидера главной оппозиционной партии – «Гражданская коалиция».

Стоит отметить, что законодательство Польши не содержит термина «государство-спонсор терроризма», то есть резолюция является чисто политическим документом и не повлечёт правовых последствий. Судя по всему, для Ярослава Качиньского в принятом решении важны два момента: «смоленская» поправка и демонстрация того, что ПиС, даже не имея единоличного большинства в Сейме, может принимать в нём любые документы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», верхняя палата польского парламента (Сенат) 26 октября приняла резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом».