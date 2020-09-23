Секретная инаугурация Лукашенко – «не очень хороший сигнал для России» – Безпалько

23.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Спешная и тайная инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко, состоявшаяся сегодня, может стать толчком к усилению протестов в стране и ставит Россию в неловкое положение.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько.

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По мнению эксперта, скрытность процесса также подрывает отношения с Россией, так как свидетельствует о том, что РФ поддерживает лидера, который сам сомневается в своей легитимности.

«Это свидетельствует о том, что Лукашенко в своих силах не очень уверен, поэтому он проводит эту инаугурацию тайно и в спешке. Это может послужить дополнительным импульсом к возобновлению протестов – именно тайность и спешка с инаугурацией.

Естественно, сам характер этой инаугурации, который больше носит характер коронации. Белорусы призывали на этой инаугурации вручить Лукашенко жестяную корону, на которой было бы написано: «Саша 3%».

Для России, конечно, это не очень хороший признак, потому что при всех договоренностях – тайных и гласных, Лукашенко, я подозреваю, продолжает их нарушать. Он оставался легитимным президентом до 5-го ноября – почему инаугурация была тайной, пусть объясняет сам Лукашенко, но безусловно, для России это не очень хороший сигнал, который свидетельствует о том, что Россия поддерживает правителя, который сам сомневается в своей легитимности и не доверяет собственным гражданам, которых он не известил о том, что вступает в шестой президентский срок», – заявил Безпалько.