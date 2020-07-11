Сексот СБУ засёк российский самолёт над Украиной

11.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Самолет Airbus A319, принадлежащий российской авиакомпании «Уральские авиалинии», пролетел над зоной боевых действий в Донбассе и территорией Украины на пути следования из Анапы в Санкт-Петербург.

Об этом в своем блоге заявил репортер украинского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Цаплиенко ссылается на данные онлайн-сервиса FlightAvare, который отслеживает перелеты. Самолет обошел Луганск и пролетел рядом со Стахановым и Лисичанском. Причины отклонения от маршрута не сообщаются. Как известно, Украина после событий 2014 года запретила авиасообщение с РФ.

«Россияне вновь в украинском небе. Сегодня российский пассажирский самолет вылетел из Анапы и направился в Санкт-Петербург над Донбассом – и оккупированным, и неоккупированным. Это невозможно было бы сделать без разрешения соответствующих официальных структур Украины. Для них, похоже, война за суверенитет этой страны закончилась», – сокрушается Цаплиенко.

Напомним, почти год назад подобная ситуация уже происходила – в августе 2019-го Boeing 737-800 авиакомпании «Глобус», летевший из Италии в Россию, запросил разрешение на пролет над Украиной из-за сильного грозового фронта. Киев тогда согласовал маршрут, и СМИ подавали это как наличие неких положительных изменений после прихода Владимира Зеленского к власти.

Ранее освобождённый по обмену из украинских застенков 85-летний узник Мехти Логунов из Харькова, обвинявшийся в работе на ГРУ России, заявил, что украинский пропагандист Андрей Цаплиенко, трудоустроенный на телеканале 1+1 военным корреспондентом, является капитаном СБУ и участвует в пытках задержанных пророссийских активистов.

Таким образом, получается, что устами Цаплиенко некая группировка в СБУ озвучивает претензии к официальному Киеву, воспользовавшись инцидентом с самолетом.