Секту свидетелей томоса загоняют в объединение с униатами

17.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

После создания так называемой “Православной церкви Украины”, о которой было объявлено в минувшую субботу, следующим шагом станет объединение новой структуры с греко-католиками.

Об этом на своей странице в Facebook написал основатель запрещенного в РФ “Правого сектора” Дмитрий Ярош, в 2015 году назначенный советником главы Генштаба ВСУ.

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“Будущее Украины как Христианского государства в объединении Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви, признание этого Объединения как Константинополем, так и Ватиканом. Это будет следующий эпохальный шаг в развитии нации и государства. Мы – христиане, независимо от конфессиональной определения, должны быть едиными! Кроме этого, мы должны уважать мусульман, иудеев и других, кто верует в единого Бога. В конце концов, уважаем всех, кто не сатанист!”, – написал Ярош.

Также он, как сообщал “ПолитНавигатор”, призвал ” с любовью” убивать православных священников.