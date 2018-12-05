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Семьи украинских провокаторов пошли на поклон к послу США
Родственники моряков ВМСУ, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, встретились с послом США на Украине, попросив содействия в освобождении провокаторов из заключения в России.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во вторник, 5 декабря, семьи военнопленных украинских моряков встретились с Послом США в Украине Марией Йованович. Семьи передали письмо правительству с просьбой: бок о бок с украинской властью бороться за освобождение ребят. Также сообщили, что до сих пор военнопленным не удалось передать письма поддержки от семей и добиться допуска украинских консулов и дипломатов”, – написала Геращенко.
“Я знаю, что мою страницу читают, в первую очередь, семьи заложников и политзаключенных. Хочу вас заверить, дорогие, что судьба заложников в ОРДЛО и политзаключенных Кремля в РФ ни в коем случае отходит на второй план! Ежедневно мы продолжаем работу и борьбу за освобождение всех. Именно всех. И именно так ставим вопрос на всех международных площадках и в разговорах с нашими партнерами», – пишет Геращенко.
Как сообщал ранее «ПолитНавигатор», часть арестованных на два месяца моряков ВМС Украины, участвовавших в провокации по прорыву границы РФ, отправили в женский блок Симферопольского СИЗО, однако после моряки были перемещены в московское СИЗО «Лефортово».
Метки: инцидент в Керченском проливе, Ирина Геращенко, Посольство США на Украине
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