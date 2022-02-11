Семья албанского нациста требует извинений от посла Германии

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Семья нациста и одного из создателей дивизии СС «Скандерберг» Джафера Ибрахима Девы потребовала публичных извинений от посла Германии в Косово Йорна Роде.

Ранее Роде выразил в своем твиттере обеспокоенность планами по реконструкции дома Девы в Южной Митровице.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», посол Германии в Косово Йорн Роде отреагировал на намерение властей Приштины восстановить дом албанского нациста и пособника Гитлера Джафера Ибрахима Девы в Южной Митровице.

«Меня очень беспокоят планы по ремонту дома Джафера Девы, известного пособника нацистов и центральной фигуры печально известной дивизии СС «Скандербег», – написал в своем твиттер Роде. – Никакого отмывания и замазывания истории! Не искажайте правду о холокосте или военных преступлениях, совершенных нацистами и местными коллаборационистами».

В ответ потомок нациста – Вальдет Дева, от имени семейного клана в открытом письме потребовал от посла встречи с ним, в ходе которой тот должен предоставить доказательство участия Девы в холокосте. Пока же клан намерен обсудить со своим юристом «еврейского происхождения» возможность подачи иска против Йорна Роде.

«От имени семьи Дева, исполнительного совета по возвращению останков Джафера Девы в Косово и всех албанцев, обративших свои взоры и сердца к Европе….. Господин посол сделал очень оскорбительное, крайне клеветническое заявление, заявление, которое шокировало семью и потомков Джафера Девы, но в еще большей степени подавляющее большинство албанского народа в Косово и за его пределами…. На это заявление очевидно повлияла третья сторона, возможно соседнее с Косово государство [Сербия]. Мы просим без промедления и колебаний принести публичные извинения, господин Роде. Я знаю, что извинения будут для вас чрезвычайно трудными, но помните, что только те, кто без греха, могут бросать камни», – говорится в открытом письме.

Джафер Ибрахим Дева (на заглавном фото в штатском) был одним из лидеров албанского фашистского движения «Балли Комбетар», министром внутренних дел прогерманского коллаборационистского правительства Албании в 1943- 1944 годах, организатором пронацистских полицейских подразделений и дивизии СС «Скандербег».

В 1944 году был награжден Гитлером. Был последователем радикального ислама, объявил джихад славянам, евреям и цыганам, 4 февраля 1944 года его боевики убили в Тиране порядка семидесяти местных антифашистов. В 1945 году был завербован в ЦРУ, в 1956 переехал жить в США, где и скончался в 1978 году.