Сенатор сказал, что сделают с русофобами из вузов Москвы

В ближайшее время в Москву прибудут студенты из новых территорий, присоединенных к России по итогам референдума. С одной стороны, в столице их могут развратить либерально-русофобские тусовки. Но есть шанс и на то, что приехавшие из зоны боевых действий оздоровят устои, годами формировавшиеся полу-оппозиционными преподавателями в Москве, которых давно пора поменять.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве на тему: «Донбасс и Таврия возвращаются в Россию», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не посылал этих (донбасских, запорожских и херсонских – ред.) студентов в наши университеты и институты. В наших университетах и институтах в 90% на гуманитарных отделениях учат ненавидеть Россию, учат ненавидеть свою страну. И каждый год выпускают по несколько тысяч профессиональных ненавистников собственной страны – журналистов, политологов. Поэтому и имеем такую ситуацию. Нам бы здесь сначала разобраться с этими делами», – заявил российский политолог Сергей Михеев.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов возразил, что такая ситуация, как правило, характерна для столичных вузов, а прибытие молодежи из четырех новых регионов РФ, напротив, лишь оздоровит обстановку.

«Отреагирую. Мы говорим о понятных всем последних ситуациях, которые произошли на журфаке МГУ. Согласен полностью! Мы не можем на бюджетных местах готовить ненавистников России. Но, поверьте, Москва – это не вся Россия, и на гуманитарных факультетах в нашей глубинке обучаются великолепные патриоты. Поверьте мне, я выступаю с лекциями, с ними общаюсь и очень хочу, чтобы эту «московскую журналистскую тусовку в МГУ» быстро проредили ребятами, которые приедут из Херсона, Донецка, Луганска, и они быстро приведут всех в порядок. Будет совершенно другое соотношение. Просто были созданы такие условия, и мы говорили об этом уже не раз даже в 2014 году – ничего не поменяется. Нужно тогда поменять их. И поменять всех преподавателей, которые воспитывают этих журналистов», – предложил сенатор.

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