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Новости Украины

Подписанный президентом Украины и вступающий в силу с 1 января закон «Об основах национального сопротивления» – это попытка разжечь войну в центре Европы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила российский сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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«Настоящим законом Зеленский фактически призывает к организации диверсионных отрядов на территории России, в республике Крым, а также в ДНР и ЛНР. Диверсии готовят, как правило, в предвоенный период. Получается, что Зеленский выбрасывает красную ракету и говорит: «Я готовлюсь к войне», – сказала политик.

Она обратила внимание, что это происходит, «когда президент России протягивает руку «хозяевам Украины», президенту США, и заявляет: «Нам нужны четкие гарантии безопасности».

«Таким образом, украинский президент представляет угрозу, поскольку создает прецедент. Он может рассматриваться как глава государства, который пытается разжечь войну в центре Европы», – считает сенатор.

Она напоминает, что российский уголовный кодекс содержит статью 281 «Диверсия».

«К диверсиям украинский закон призывает публично. Потому у Владимира Зеленского есть реальные шансы сменить свою роскошную квартиру в Ливадии на следственный изолятор, если он примет решение навестить Крым», – резюмировала Ковитиди.

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