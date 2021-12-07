Во Львове готовят отряды теробороны для войны с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Формирование отрядов территориальной обороны должно начаться во Львовской области в ближайшее время, чтобы подготовится к российскому наступлению.

Об этом в ходе заседания Львовского областного совета заявил председатель фракции партии «Самопомощь» Любомир Зубач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Уже давно есть публичная информация о том, что на границах Украины сосредоточено приблизительно 175 тысяч военных формирований страны-агрессора. Украинская и иностранная разведка говорит о том, что опасность есть, и она достаточно реальная. Конечно, каждому из нас хотелось или не хотелось бы верить, что в 2021 году в центре Европы могут быть настолько масштабные боевые действия. Понятно, что ВСУ сегодня достаточно мощные, и никто тут лёгкой прогулки не обещает. Но когда решения будет принимать индивид достаточно психопатического типа мышления, возможно всё. Особенно, когда целью жизни Путина является создание новой империи, что обязательно включает в себя оккупацию Украины» – сказал галичанин.

Он призвал Львовский областной совет способствовать созданию территориальной обороны.

«Не нужно разгонять панику, но необходимо готовится к возможным неприятностям. Вы знаете, что Верховная рада приняла закон «об основах национального сопротивления», который предусматривает формирование территориальной обороны. Этот закон полагает на органы местного самоуправления формирования базового уровня. Я знаю, что некоторые общины Львовской области уже начали работать в этом направлении. Но возникает вопрос, включился ли областной совет в эту работу. В этом законе много обязанностей, и я считаю, что Львовский областной совет не должен терять времени и включиться в этот процесс», – подчеркнул Зубач.

Также депутат добавил, что необходимо незамедлительно формировать территориальную оборону даже в ущерб развитию региона.

«Я, как глава фракции, и вся редакция, обращаемся к руководству ОГА, чтобы уже начать процесс по созданию сил территориальной обороны и формированию бюджета. Жаль, что в день местного самоуправления нужно говорить такие вещи, все мы желаем развития городам и посёлкам, но сегодня ситуация складывается так, что нужно думать не только про развитие, но и про безопасность, и это приоритет номер один», – заключил Зубач.

Напомним, отряды теробороны – это отдельные батальоны, созданные в составе Вооружённых сил Украины, которые формируются по территориальному принципу из добровольцев и находятся в оперативном подчинении Минобороны.

К числу таких подразделений относится известный своими военными преступлениями неонацистский батальон «Айдар». Тем не менее, далеко не все тербатальоны воюют в Донбассе – большинство из них базируется в своих областях, а личный состав состоит из местных.

Так, ранее в Киеве выразили опасения, что предусмотренный законодательством характер финансирования может превратить отряды территориальной обороны в частные бандитские группировки.