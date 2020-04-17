Сенсация от Геращенко: Генерал СБУ хотел убить Авакова

17.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Разоблаченный на Украине высокопоставленный генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов якобы завербованный ФСБ, планировал ликвидировать министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом со ссылкой на свои источники заявил известный телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Гордона, Шайтанов был «завербован» еще до госпереворота на Украине и то, что ему вменяют подготовку ликвидации чеченского боевика Адама Осмаева, воевавшего на стороне Украины на Донбассе – было всего лишь разминкой.

«Мои источники утверждают, что убийство Осмаева было для Шайтанов своеобразной так называемой разминкой. Ему было поручено ликвидировать, физически устранить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова», – заявил Гордон в своем блоге.

Информацию о планируемом покушении на Авакова подтвердил и замминистра внутренних дел, бывший депутат Верховной рады Антон Геращенко.

«Да, действительно, Служба безопасности, ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на Министра внутренних дел. Это было бы уже не первое и даже не пятое покушение, но в этот раз я благодарю сотрудников Службы безопасности за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона», – заявил Геращенко.

Он также отметил, что украинским спецслужбам Шайтанова «сдали» «европейские и американские партнеры», которые отслеживают «российских агентов».

«Мне известно, что генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, его нашли европейские и американские коллеги, контролирующие ситуацию с российскими агентами, и передали информацию в Службу безопасности о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками. После этого он был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду», – утверждает Геращенко.

Специализирующийся на вопросах коррупции в силовых органах киевский журналист-расследователь Владимир Бойко скептически комментирует сообщения о разоблачении генерала СБУ и сообщников.

«Контрразведка проверяет еще 12 офицеров СБУ из числа ближайшего окружения Шайтанова – в частности Петрова. Один из «шайтанят» 15 апреля был задержан после обыска, в ходе которого нашли оружие. Я вот только одного не понимаю, если лейтенант Баканов такой крутой, что разоблачает собственных генералов, то почему он до сих пор не разобрался, кто записывал разговоры бывшего премьер-министра Гончарука и брата Ермака? И что он будет рассказывать Зеленскому, если в ближайшее время будут обнародованы еще и разговоры Шмыгаля?» – комментирует Бойко.

Напомним, «ПолитНавигатор» писал, что в России подняли на смех «разоблачение» Шайтанова, назвав работу СБУ смешной и непрофессиональной.