Сербия арестовала бошнякского военного преступника – Сараево истерит

13.09.2021 18:39 (Мск), Белград, Алексей Топоров

На погранпереходе «Увац» между Сербией и БиГ сербские спецслужбы арестовали бывшего дознавателя лагеря для военнопленных сербов Эдина Враня.

Арестованного подозревают в истязаниях и издевательствах над заключенными лагеря в Горажде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Операцию по задержанию Враня совместно провели Сотрудники Министерства внутренних дел, Службы расследования военных преступлений и Управления пограничной полиции Сербии.

Задержанный арестован на 48 часов и будет этапирован в Белград, где его делом займется Прокуратура по военным преступлениям. По имеющейся информации гражданин БиГ направлялся в населенный бошняками сербский Санджак, где традиционно сильны сепаратистские настроения.

Враня обвиняют в том, что с 1993 по 1994 годы, будучи дознавателем лагеря для военнопленных Войска Республики Сербской в Горажде, участвовал в пытках и издевательствах над узниками. Что характерно, судебный процесс в отношении бошнякских палачей вышеназванного лагеря продолжает идти в БиГ, но в 2018 году местная прокуратура, «на основании отчета, представленного компетентными полицейскими властями», освободила Враня и еще нескольких подозреваемых от дальнейшего уголовного преследования.

Арест истязателя спровоцировал бурную реакцию властей Сараево. В частности, министр иностранных дел БиГ Бисера Туркович в минувшее воскресенье направила в Сербию ноту протеста.

При этом председательствующий в Президиуме БиГ формально хорватский член, а, по сути, не признанный собственной общиной ставленник бошнякской элиты Желько Комшич вызвал посла Сербии в БиГ Александра Джорджевича для дачи объяснений, однако посол на эту встречу приезжать отказался.

В ответ БиГ отменила свое участие в мероприятии по случаю годовщины первого саммита Неприсоединения, который должен состояться в Белграде в октябре.

Бывший начальник сектора криминальной полиции Федерации БиГ Эдин Врань покинул свой пост в 2016 году, став директором частного охранного агентства.

Это не первый случай, когда Сербия арестовывает и судит бошнякских и албанских военных преступников, обнаглевших от безнаказанности и начавших регулярно наведываться на территорию Сербии.