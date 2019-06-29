Сербия и Венгрия добивают украинскую ГТС

29.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Европейские страны, зависимые от российского газа, ищут все возможные варианты доставки и создания запасов российского природного газа, не связанные с маршрутом через Украину.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели».

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Обращается внимание, что 14 июня министр внешней торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Александр Антич подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве и будущей эксплуатации трансграничного венгерско-сербского интерконнектора для транспортировки природного газа.

При этом Сийярто напомнил, что Венгрия покупает у России ежегодно 4 миллиарда кубометров газа, из которых 2 миллиарда обычно поступают через Украину.

«Но поскольку в последнем маршруте нет уверенности, то и появилось такое соглашение с «Газпромом», по которому 2 млрд кубометров газа уже в этом году поставят в Венгрию, сообщил П.Сийярто. К концу сентября, заверил он, в венгерских газохранилищах будет газ в том объеме, который предположительно прошел бы через Украину. Еще 2 млрд кубометров газа уже традиционно будут доставлены в Венгрию через Австрию», – отмечается в публикации.

В свою очередь сербский министр рассказал, что на сербской стороне на трех участках идет строительство и уже уложено 120 километров труб. Планируется, что к середине декабря 2019 г. сербский участок интерконнектора будет построен, а компрессорная станция, которую введут в эксплуатацию к 2020 году, сделает возможными поставки из Сербии всего запланированного объема газа.

«Венгрия и Сербия финансируют работы каждая на своей территории, при этом сообща решая вопросы энергоснабжения своего европейского дома. Украина же, изначально включенная в этот трансграничный процесс, может из него выпасть. Едва ли это сблизит нас с Евросоюзом. Надо ли в сотый раз повторять, чем это обернется для национальной экономики, для каждой украинской семьи?», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Молдавии также не верят, что российский газ продолжит поступать через Украину и готовятся покупать голубое топливо у Румынии..

Напомним, что 1 января этого года истекает 10-летний контракт на транзит в ЕС российского газа по территории Украины. О продлении контракта стороны так и не договорились.

Украинские эксперты в связи прекращением транзита говорят, что на Украину надвигается большая беда.