Экономист: На Украину надвигается большая катастрофа

24.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия и Европа полным ходом готовятся к тому, чтобы с 1 января 2020 года прекратить транзит газа через Украину, что станет для «незалежной» катастрофой.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил доктор экономических наук Анатолий Пешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть очень большая проблема – на Украину надвигается большая катастрофа, связанная с газотранспортной системой и заключением договора о транзите газа. То есть, если до первого числа этот вопрос не будет решен, Россия уже готовится – она закачивает газ в Европу, и не просто так, а в европейские газохранилища. То есть, наши газовые хранилища отставлены в сторону.

Зачем это делается? Россия хорошо понимает, что, скорее всего, к 1 января 2020 года Украина не будет готова к подписанию какого-либо приемлемого для РФ и «Газпрома» договора о поставке и транзите газа. Соответственно, возникнет ситуация, когда Россия полностью перекроет газовый краник, и с 1 января 2020 года, скорее всего, если они не договорятся, поставка газа на Украину будет полностью перекрыта», – отметил экономист.

По мнению Анатолия Пешко, если это случится, то жилые дома на Украине, детсады, школы и больницы в разгар зимы останутся без газа, и не помогут ни собственные газохранилища, ни добыча газа на собственной территории.

«К чему это приведёт? Дело в том, что украинская ГТС физически построена таким образом, она же строилась при СССР, когда это было одно государство, и никто не предполагал таких катаклизмов, вся наша система построена на трёх транзитных трубах, которые позволяют осуществлять транспортировку газа внутри Украины, даже собственной газодобычи.

То есть, если мы потеряем поставку газа из России, то не сможем транзитировать газ из одной области в другую. Мы добываем газ в основном на Юго-Востоке – это Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Черниговская, Кировоградская области. А если надо будет поставить в центральные или западные области – мы уже не сможем это сделать, потому что за счёт падения давления в центральных трубопроводах, произойдёт падение и в региональных. Это означает, что прекратится поставка газа в жилые дома, детские садики, больницы, и так далее. Это катастрофа», – добавил эксперт.