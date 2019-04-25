Сербия не войдёт в НАТО, даже если останется единственной в Европе

25.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Сербия не станет членом НАТО, даже если она останется последней страной в Европе, не присоединившейся к Североатлантическому альянсу. Об этом, выступая на Московской конференции по международной безопасности, заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербия выбрала нейтралитет в военном плане. Это тяжелый, но честный путь. Благодаря опыту 20-го века Сербия знает, что ее будут уважать и что она будет свободной настолько, насколько она будет сильной и способной обороняться. Сербия знает, что ее путь тяжелый, но он честный. Мы радуемся поддержкой свободных народов на этом пути. Мы выбрали, что не будем членами ни одного военного союза, блока, даже если мы будем последней страной в Европе, которая не будет членом НАТО», – заявил Вулин.

Ранее посол Сербии в Российской Федерации заявил, что его страна не будет присоединяться к НАТО. Также Белград отказался поддержать антироссийские санкции, введенные Западом.