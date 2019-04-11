Сербия вновь отказалась от НАТО, обвинив альянс в агрессивной милитаризации Европы

11.04.2019, Москва, Олег Кравцов

Последние 30 лет показали, что Североатлантический альянс не является гарантом мира на Балканах.

Об этом «Известиям» заявил посол Сербии в Российской Федерации Славенко Терзич.

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“НАТО не является гарантом стабильности этого региона, тем более что последние 30 лет показали: блок поддерживает некоторые очень опасные проекты, как, например, проект «Великой Албании», который дестабилизирует весь балканский регион. Еще одним примером такого поведения является поддержка радикальных исламистов, прежде всего в Боснии и Герцеговине и южном сербском крае Косово и Метохия”, – отметил дипломат.

Он добавил, что опыт отношений сербов с НАТО за последние три десятилетия был печальным.

“Воспоминания об ужасных последствиях бомбардировок до сих пор свежие. Сербия является военно нейтральной страной и не хочет присоединяться ни к одному военному блоку, к НАТО в том числе. В чем смысл дальнейшей агрессивной милитаризации Европы? Против кого НАТО готовится воевать? Посмотрите, где были восточные границы НАТО 30 лет назад, а куда передвинулись сегодня”, – сказал Терзич.

По его словам, вместо всеобщего вооружения и милитаризации Европы на континенте должен воцариться мир и спокойное сосуществование различных культур и традиций.