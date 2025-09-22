Сербия не забыла и обижена на Россию за поддержку Черногории

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербия не понимает, какую политику Россия проводит сейчас по отношению к ней, потому что, кажется, что она полностью сосредоточена на Украине.

Об этом заведующий Центром евразийских исследований сербского Института международной политики и экономики Душан Пророкович заявил на совместном российско-сербском круглом столе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сербия немножко в недоумении. Какие именно вот конкретные цели России в новом многополярном мире по отношению в Сербии? Нам непонятно, вписывается ли Сербия в этот новый евразийский мир», – сказал Пророкович.

По его словам, в начале в Сербии думали, что геополитической целью России является сдерживание НАТО, но в 2006 году в Белграде засомневались.