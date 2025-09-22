Сербия не забыла и обижена на Россию за поддержку Черногории

Елена Острякова.  
22.09.2025 22:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 429
 
Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Сербия, Черногория


Сербия не понимает, какую политику Россия проводит сейчас по отношению к ней, потому что, кажется, что она полностью сосредоточена на Украине.

Об этом заведующий Центром евразийских исследований сербского Института международной политики и экономики Душан Пророкович заявил на совместном российско-сербском круглом столе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия не понимает, какую политику Россия проводит сейчас по отношению к ней, потому что,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сербия немножко в недоумении. Какие именно вот конкретные цели России в новом многополярном мире по отношению в Сербии? Нам непонятно, вписывается ли Сербия в этот новый евразийский мир», – сказал Пророкович.

По его словам, в начале в Сербии думали, что геополитической целью России является сдерживание НАТО, но в 2006 году в Белграде засомневались.

«Но Россия поддержала независимость Черногории, например. А тогда уже было понятно, что независимость Черногории – это просто натовский проект блокады Сербии, чтобы она не имела выхода к Адриатическому морю», – сказал Пророкович.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить