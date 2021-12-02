Сербия закупит у России новые «Панцири»

02.12.2021  15:36 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
Просмотров:
 
Балканы, Вооруженные силы, Политика, Россия, Сербия


В ходе встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил о намерении Белграда закупить еще несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь С».

Ранее Россия поставила в Сербию шесть подобных комплексов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу министр внутренних дел...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Мы получили «Корнеты». Мы получили танки, бронетранспортеры и покупаем новые «Панцири», – сказал Вулин, ранее занимавший пост министра обороны, во время разговора с Шойгу в Москве.

Министр внутренних дел Сербии передал министру обороны России «личное приветствие и огромную благодарность президента Сербии Александра Вучича за все эти годы совместной борьбы и развития отношений».

«Все, о чем мы с вами договорились, воплощается в жизнь», – отметил Вулин, назвав Сергея Шойгу своим личным другом и другом Сербии.

Министр обороны России в свою очередь отметил, что сотрудничество между Россией и Сербией в последние годы приобрело динамичный и разносторонний характер, и что результаты недавней встречи президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича являются еще одним подтверждением этому.

«Президенты наших стран договорились о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в военной сфере. Мы продолжаем военное сотрудничество. Выполняем совместные учения, с каждым годом их становится все больше и больше. Наша программа военного сотрудничества расширяется. Хорошо развивается военно-техническое сотрудничество, программа, которую мы запланировали много лет назад, реализуется поэтапно, в срок и в той степени, о которой мы договорились», – сказал Шойгу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть