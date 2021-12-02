Сербия закупит у России новые «Панцири»

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В ходе встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил о намерении Белграда закупить еще несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь С».

Ранее Россия поставила в Сербию шесть подобных комплексов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы получили «Корнеты». Мы получили танки, бронетранспортеры и покупаем новые «Панцири», – сказал Вулин, ранее занимавший пост министра обороны, во время разговора с Шойгу в Москве.

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Министр внутренних дел Сербии передал министру обороны России «личное приветствие и огромную благодарность президента Сербии Александра Вучича за все эти годы совместной борьбы и развития отношений».

«Все, о чем мы с вами договорились, воплощается в жизнь», – отметил Вулин, назвав Сергея Шойгу своим личным другом и другом Сербии.

Министр обороны России в свою очередь отметил, что сотрудничество между Россией и Сербией в последние годы приобрело динамичный и разносторонний характер, и что результаты недавней встречи президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича являются еще одним подтверждением этому.

«Президенты наших стран договорились о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в военной сфере. Мы продолжаем военное сотрудничество. Выполняем совместные учения, с каждым годом их становится все больше и больше. Наша программа военного сотрудничества расширяется. Хорошо развивается военно-техническое сотрудничество, программа, которую мы запланировали много лет назад, реализуется поэтапно, в срок и в той степени, о которой мы договорились», – сказал Шойгу.