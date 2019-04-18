Сербия ждёт десанта мирных русских атомщиков

18.04.2019, Белград, Ксения Голуб

В Сербии в следующем году с участием России начнется строительство современного научно-исследовательского Центра ядерных наук, технологий и инноваций.

Меморандумы об этом был подписаны между министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем и гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документы подписаны на проходящей сейчас в Сочи международной конференции «Атомэкспо-2019».

Сербская сторона надеется получить знания от лучших российских экспертов в области мирнызх ядерных технологий и совместно построить сербскую научную базу в этой сфере, – пишет белградский Informer.

«Это будет самый современный такой центр в этой части Европы, где будет проводиться обучение экспертов в области ядерных технологий со всего мира. Сегодня атомная энергетика используется в медицине, сельском хозяйстве, промышленности, «умных городах». Мы хотим развить потенциал Сербии в этой области, и для этого у нас есть лучший партнер, российский «Росатом», который является ведущей компанией в этой области в мире», – сказал сербский министр Попович.

Руководитель «Росатома» выразил надежду, что впереди у Москвы и Белграда – новые проекты в атомной сфере.

Напомним, что сейчас в Сербии нет атомных электростанций – мораторий на их строительство вступил в силу еще в Югославии в 1989 году, через 3 года после катастрофы в Чернобыле. Срок его действия истек в 2015 году, однако запрет не был отменен.

Впрочем, на расстоянии 400-600 км от Сербии действуют 18 АЭС, и в случае нештатной ситуации последствия могут достичь сербской территории.

У Белграда пока что нет средств для строительства собственной АЭС, один энергоблок может стоить несколько миллиардов евро.

Напомним, что в последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной прозападной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.