Сербов Хорватии учат скрывать свою национальность в ходе переписи

06.09.2021 17:56 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский народный совет Хорватии выпустил ролик, мотивирующий местных сербов принимать участие в переписи населения в электронном виде.

По мнению представителей Совета такая форма позволит сербам Хорватии остаться анонимными, а следовательно избежать агрессии со стороны представителей хорватского большинства.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», новая компания идет под девизом «Не будь сербом, будь электронным сербом!» (Не буди само Србин, буди е-Србин).

«Эта инициатива важна, поэтому ее поддержали сербские организации, которые хотят начать общую позитивную кампанию, чтобы граждане Хорватии в предстоящей переписи заявили себя, согласно Конституции, гарантирующей право на собственную национальную и религиозную принадлежность», – прокомментировал ситуацию сербский вице-премьер Хорватии Борис Милошевич. – Реакция на нее в основном положительная, и я надеюсь, что так и останется. Конечно, будут и негативные отзывы, но их просто нужно учесть. Очень важно, чтобы эта кампания была позитивной, не нацеленной ни на кого, она просто призывает членов сербской общины свободно высказываться, и я верю, что другие общины также выступят с аналогичными кампаниями».

В первом ролике «Не будь сербом, будь электронным сербом!» мужчина в атмосфере строжайшей секретности – при закрытых окнах, включенной на полную мощь музыке, вынутой из телефона сим-картой, записывается сербом на портале переписи. И в страхе открывает дверь, когда после этого ему звонит сосед. «Эй, серб! – говорит тот. – Прошу, убавь музыку, дети спят». Выясняется, что фамилия мужчины говорит сама за себя – Срблянович, о чем сообщает табличка прямо на его входной двери.

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«В этом году при переписи населения вы можете зарегистрироваться онлайн и заявить, какой вы национальности, и никто не узнает об этом», – заявляет диктор.

Этот ролик мог бы казаться обычной шуткой, если бы ежегодно в разных районах Хорватии не происходили нападения на сербов на почве ксенофобии. Такие случаи вынуждают многих хорватских сербов скрывать национальную принадлежность. При этом в духе неоусташизма представители ультраправых и коллаборационистских организаций призывают оставшихся сербов записываться хорватами.

Перепись населения начнется в Хорватии 13 сентября, тех же граждан страны, что отказываются участвовать в ней, будут штрафовать на сумму от двух до пяти тысяч кун.