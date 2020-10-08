Сербская либералка ужаснулась: «Наш народ все меньше хочет в ЕС!»

08.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Заместитель председателя прозападной Демократической партии Сербии Драгана Ракич заявила сегодня, что Сербии угрожает приостановка переговоров о вступлении в ЕС и что страна должна вернуться на европейский путь.

Панику у прозападного политика вызвал последний критический отчет Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

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После того, как накануне Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR) одновременно умудрилось признать проведение парламентских выборов в Сербии безупречным процессом и констатировать, что стране не хватает демократии, редкий прозападный сербский политик не высказался по этому поводу.

«Нет заметных результатов, когда дело доходит до верховенства закона, свободы СМИ или гармонизации внешней политики, нет однозначной приверженности политиков, находящихся у власти, европейской интеграции, – заявила Ракич. – О каком прогрессе и реформах мы можем тогда говорить? Сербия должна срочно вернуться на европейский путь».

По словам политика, «поддержка гражданами членства в ЕС постоянно снижается именно из-за отсутствия политической воли и реальной ориентации на ЕС».

«Режим Александра Вучича принял европейские ценности только на бумаге, и граждане это понимают… Нельзя искренне выступать за европейскую интеграцию и сделать все институты в стране бессмысленными и сосредоточить всю власть в руках одного человека, захватить и запугать СМИ, остановить борьбу с коррупцией и преступностью, отменить все предварительные условия, гарантирующие свободные выборы и социальный диалог. Именно это и сделал Александр Вучич.

«Вы – не готовы!» [к вступлению в ЕС]. Именно это сообщили нам в своем отчете. Сербия должна решить, каким путем она хочет идти, потому что в данный момент она только отдаляется от своих союзников», – заявила Ракич.