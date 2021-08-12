Сербские адвокаты не позволили муниципалитету косовской Джаковицы выселить единственную сербскую репатриантку

12.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Сегодня суд первой инстанции города Джаковица отклонил, как необоснованный иск муниципалитета к сербской репатриантке Драгице Гашич о расторжении договора аренды квартиры, заключенного с ней в 1997 году.

Интересы Гашич в суде представляли адвокаты, нанятые Канцелярией по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», команде юристов, нанятых Канцелярией, удалось предотвратить попытку муниципалитета Джаковицы выселить единственную вернувшуюся сербскую репатриантку Драгицу Гашич из ее квартиры.

«В предыдущие недели была судебная тяжба, первый раунд был выигран, и мы будем бороться за Драгицу, чтобы получить полную собственность на квартиру, – написал на своей странице в фейсбук директор Канцелярии Петар Петкович. – Канцелярия по Косово и Метохии здесь, чтобы помочь нашим людям в этой провинции, а также нашим репатриантам реализовать свои гарантированные права! Своих не сдаем!».

«Я так счастлива, как будто передо мной сам Бог. Я знаю, что справедливость на моей стороне. Квартира моя собственность и документация в порядке, – поделилась своими эмоциями после суда с KosovoOnline Драгица Гашич. – Но случилось так много плохих вещей, что я и сама не могла понять, что со мной происходит. … Юристам, нанятым Канцелярией по Косово и Метохии, и директору Петру Петковичу удалось доказать мою правду и справедливость, и я благодарю их всех до небес. Я благодарна им за их поддержку и человеческую заботу, в которой каждый человек нуждается больше всего…. Думаю, теперь муниципалитет разрешит мне отремонтировать квартиру. Протекает крыша. Вернуть и вставить дверь (подаренную канцелярией и изъятую муниципалитетом – ред.), на что я еще не получила разрешения».

При этом женщина беспокоится о том, что произойдет с ее квартирой, когда она будет проходить медицинское обследование в центральной Сербии, где ее лечат от диабета и высокого давления. В прошлый раз, когда она гостила у сестры, неизвестные ворвались к ней домой, похитив камеру видеонаблюдения, интернет-роутер, личные вещи женщины, а также запасы продовольствия и инсулина, которые ей привезли сербские волонтеры.