Квартиру единственной сербки косовской Джаковицы разгромили и разграбили

27.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Вернувшаяся в Джаковицу после визита к сестре в Клину единственная сербская репатриантка этого городка – Драгица Гашич, обнаружила свою квартиру разгромленной и разграбленной.

Об этом сообщила Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пресс-релизе Канцелярии указывается, что по возвращению из Клины, Гашич обнаружила свою ветхую дверь выломанной, а квартиру разгромленной, при этом неизвестные похитили оттуда камеру видеонаблюдения, интернет-роутер, личные вещи женщины, а также запасы продовольствия, которые ей привезли сербские волонтеры.

«Мало того, что у нее забрали бронированные двери, которые мы, как Канцелярия по Косово и Метохии, привезли ей для повышения ее безопасности, но ей также отказывают в основных правах человека, запрещая покупать хлеб или основные продукты питания. Также власти Джаковицы пытаются применить «законное насилие», чтобы отобрать у нее квартиру, – прокомментировал ситуацию директор Канцелярии Петар Петкович. – Мы не перестанем привлекать внимание международной общественности к проблемам Драгицы Гашич. Мы проинформируем Брюссель о последнем инциденте, а также международные миссии, действующие в Косово и Метохии. Канцелярия возместит Драгице весь ущерб и поможет ей всеми доступными ресурсами бороться за право вернуться, остаться и выжить в Косово и Метохии».

Возвращение Драгицы Гашич в Джаковицу, в собственную квартиру, вызвало негативную реакцию местного албанского населения, которое выступило против ее возвращения. В частности одиннадцать общественных организаций выступили с инициативой выселить женщину из родного города.

В ветхую дверь ее квартиры каждую ночь начали барабанить неизвестные, а когда Канцелярия по Косово и Метохии привезла ей бронированную дверь, местный муниципалитет изъял ее, впоследствии возбудив против репатриантки административное дело якобы за незаконное владение чужим имуществом. При этом водителю, довозившему дверь женщине, неизвестные прокололи шины и скрутили автомобильные номера.

До войны 1999 года в Джаковице жило больше трех тысяч сербов, сегодня только одна Драгица Гашич.