Сербский историк: «Британия хочет укрепиться на Балканах. Ей нет дела до наших интересов»

20.10.2021 14:00 (Мск), Белград, Алексей Топоров

С тех пор как Великобритания, выйдя из ЕС, снова стала независимым государством, она опять возвращается к своей исторической политике экспансии на Балканах.

Об этом сербской редакции радио «Спутник» рассказал историк Саша Адамович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Адамович прокомментировал недавние события на севере Косово, когда Великобритания поддержала провокационную и карательную акцию правительства Альбина Курти на севере Косово, в ходе которой «спецназ МВД Косово ROSU» стрелял боевыми патронами по мирным сербам. Впоследствии резидент Сербии Александр Вучич, а также ряд сербских политиков обвинили Великобританию в причастности к этому инциденту, а сербские СМИ назвали британских организаторов и кураторов акции.

«Соединенное Королевство всегда проецировало свои национальные и государственные интересы на территорию Юго-Восточной Европы, и в этот момент, когда оно снова стало независимым государством, то есть государством, не входящим в ЕС, оно хочет утвердить проект Глобальной Британии, сохранившей свое влияние и на Балканах, – сказал историк. – Можно даже сказать, что в традициях Великобритании и ее спецслужб курировать наш регион. Великобритания, как глобальная держава, способна проецировать свои интересы по всему миру, и, учитывая, что она является одним из самых важных спонсоров независимости Косово, неудивительно, что появляется информация о возросшем влиянии этой страны в недавних событиях в Косово. Появление гурхов – элитного подразделения британской армии в Косово за три дня до инцидентов на севере – не должно нас удивлять, потому что очевидно, что британские службы знали, что будут эти инциденты».

Саша Адамович отмечает, что Великобритания по-прежнему твердо придерживается позиции, согласно которой независимость Косово должна быть реализована, и нет никаких признаков того, что политики в этой стране готовы пересмотреть свое отношение к Косово или к Республике Сербской.

«Поэтому мы не должны удивляться тому, что Великобритания приложит все усилия для сохранения своего влияния, не столь серьезного, как в прошлом, но все же очень важного. Традиционно британская политика носит крайне антисербский характер, не уважая сербские национальные и государственные интересы в районе Косово и Метохии, а также Боснии и Герцеговины…. Великобритания всегда стремилась иметь заметное присутствие на Балканах, долгое время была главным защитником умирающей Османской империи, благодаря которой «больной с Босфора» продлил свое пребывание у нас на столетие», – напомнил историк.