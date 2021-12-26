Сербский общественник – украинцам: Одумайтесь, вышвырните из Киева либералов и олигархов

26.12.2021  22:51 (Мск), Киев,
Михаил Рябов.  
Просмотров:
 
Балканы, Политика, Республика Сербская, Россия, Сербия, Украина
Новости Украины

Украинские дипломаты на Балканах в последнее время демонстрируют неадекватное поведение, призывая сербов отказаться от дружбы с Россией или озвучивая обвинения в адрес Москвы на мероприятиях, где это не предусмотрено протоколом.

Сербы прекрасно понимают, что представители Киева в данном случае играют роль марионеток, выполняющих приказы Запада. Об этом «ПолитНавигатору» заявил сербский общественник Иван Милич, соратник Международного общественно-политического движения «Русско-славянское объединение и возрождение».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Мы являемся свидетелями того, как чуть ли не каждый час какие-то представители Украины советуют Сербии, как нам относиться к России. Своими последними действиями эти деятели открыто пытаются спровоцировать Республику Сербскую, чтобы она прекратила всякое сотрудничество с Россией, и чтобы сербы полностью повернулись лицом к Западу. Эх, если бы украинские политики и дипломаты боролись за Украину так же активно, как они выступают против России, то Украина уже давно была бы развитой и богатой страной. Но украинские дипломаты заняты другим, они настойчиво пытаются втянуть в конфликт с Россией другие страны и народы, не выбирая при этом средств. Ложь, измышления и пропаганда – для них это нормально.

Давайте сразу поймём друг друга – мы, сербы, не враги украинскому народу и не желаем ему зла. Однако мы ожидаем, что и Украина тоже будет уважать наши отношения с Россией и не будет пытаться каким-либо образом подорвать их.

Мы осознаём, что украинский народ является заложником коррумпированных преступников на службе у Запада. Украинские политики – мелкие фигуры на шахматной доске, служащие интересам американского империализма и глобализма, они говорят и делают только то, что им приказывают их боссы из Вашингтона и Лондона. На этот случай у сербов есть поговорка – «привяжите лошадь там, где вам велит хозяин», то же самое и с украинскими дипломатами, они только выполняют волю своих западных боссов.

Мы, сербские патриоты, выступаем против братоубийственной войны между славянами и призываем украинский народ одуматься и вышвырнуть из Киева либералов и олигархов, ведь очевидно же, что именно они являются величайшими врагами украинцев, а не русские братья и Российское государство», – сказал Милич.

«Некомпетентность украинских дипломатов вызывает у наших сербских товарищей лишь смешанное чувство возмущения со смехом. Конечно же, сербам смешно и неприятно, когда официальный дипломатический представитель молодого украинского как бы государства пытается обмануть и спровоцировать их, – народ с многовековой историей и известной традицией сотрудничества с русскими, на конфликт с Россией. Про одного из таких украинских горе-дипломатов, несколько лет назад, уже хорошо сказал Воислав Шешель – лидер Сербской радикальной партии, назвав его «дерьмо». Поэтому очевидно, что сербы – гордый народ, стремящийся проводить свою независимую национальную политику и неслучайно заслуживший себе гордое звание – русские на Балканах», – напоминает Андрей Родионов, руководитель Международного движения «Русско-славянское объединение и возрождение».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть