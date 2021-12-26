Сербский общественник – украинцам: Одумайтесь, вышвырните из Киева либералов и олигархов

Украинские дипломаты на Балканах в последнее время демонстрируют неадекватное поведение, призывая сербов отказаться от дружбы с Россией или озвучивая обвинения в адрес Москвы на мероприятиях, где это не предусмотрено протоколом.

Сербы прекрасно понимают, что представители Киева в данном случае играют роль марионеток, выполняющих приказы Запада. Об этом «ПолитНавигатору» заявил сербский общественник Иван Милич, соратник Международного общественно-политического движения «Русско-славянское объединение и возрождение».

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«Мы являемся свидетелями того, как чуть ли не каждый час какие-то представители Украины советуют Сербии, как нам относиться к России. Своими последними действиями эти деятели открыто пытаются спровоцировать Республику Сербскую, чтобы она прекратила всякое сотрудничество с Россией, и чтобы сербы полностью повернулись лицом к Западу. Эх, если бы украинские политики и дипломаты боролись за Украину так же активно, как они выступают против России, то Украина уже давно была бы развитой и богатой страной. Но украинские дипломаты заняты другим, они настойчиво пытаются втянуть в конфликт с Россией другие страны и народы, не выбирая при этом средств. Ложь, измышления и пропаганда – для них это нормально.

Давайте сразу поймём друг друга – мы, сербы, не враги украинскому народу и не желаем ему зла. Однако мы ожидаем, что и Украина тоже будет уважать наши отношения с Россией и не будет пытаться каким-либо образом подорвать их.

Мы осознаём, что украинский народ является заложником коррумпированных преступников на службе у Запада. Украинские политики – мелкие фигуры на шахматной доске, служащие интересам американского империализма и глобализма, они говорят и делают только то, что им приказывают их боссы из Вашингтона и Лондона. На этот случай у сербов есть поговорка – «привяжите лошадь там, где вам велит хозяин», то же самое и с украинскими дипломатами, они только выполняют волю своих западных боссов.

Мы, сербские патриоты, выступаем против братоубийственной войны между славянами и призываем украинский народ одуматься и вышвырнуть из Киева либералов и олигархов, ведь очевидно же, что именно они являются величайшими врагами украинцев, а не русские братья и Российское государство», – сказал Милич.