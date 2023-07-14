Сербское руководство дало заднюю. Российского либерала впустили в страну

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Спустя сутки после задержания в белградском аэропорту Никола Тесла российский либеральный активист Петр Никитин был все-таки впущен в Сербию.

«Узник режима» намерен сегодня лично явиться к зданию Народной скупщины Сербии, возле которого в его поддержку собирались другие релоканты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Около суток Никитин, получивший запрет на въезд в Сербию, провел в «чистой зоне» белградского аэропорта, ночуя на металлических креслицах. В это время его группа поддержки, состоящая из заукраинских российских либералов, с начала СВО сбежавших в Сербию, объявила сбор «жертве режима» на одеяло и гигиенические принадлежности. Также сторонники Никитина накануне митинговали перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и собрались повторить свое сборище и сегодня.

Российский либеральный активист не согласился с решением силовых структур Сербии, отказался сесть на предложенный ему рейс на Франкфурт, своим протестом на металлических креслах пытаясь привлечь к себе внимание сербской прозападной прессы и НКО. Что у него в итоге и получилось.

«Я предполагаю, что за этим (запретом въезда в страну – ред.) стоит Александр Вулин (директор сербской службы BIA, русофил, против которого ввели санкции США – ред.). Я основал «Русское демократическое общество» (в Сербии – ред.), это не понравилось людям в Москве, и они попросили Вулина решить вопрос… Я не ожидал, что Сербия таким образом нарушит основные гражданские права», – заявил Никитин прозападному сербскому телеканалу Nova S.

Также его судьбой живо интересовались аналогичные медиа – Данас, N1, Инасайдер. И прозападные политиканы из политических партий и движений Партия свободы и справедливости, Движение свободных граждан и «Вместе». В свою очередь, опекающий всю токсичную прозападную тусовку беженцев из России, Украины и Белоруссии Сербии адвокат Чедомир Стойкович заявил, что решение BIA незаконно, поскольку Никитин имеет вид на жительство, аннулировать которое может только суд.

В итоге россиянина впустили в страну. «Я свободен, как прекрасная Россия будущего», – написал он на своей странице в одной из социальных сетей и отравился на встречу со своими сторонниками, которые ждали его у здания Народной скупщины.

Напомним, что Никитин был задержан в аэропорту Белграда имени Николы Теслы, когда возвращался из Португалии, где провел отпуск.

Надо отметить, что с началом СВО в Сербию – страну, не закрывавшую границ для граждан России, хлынули тысячи российских заукраинцев, либералов, навальнистов и просто трусов. Часть из них, объединившись с «украинскими беженцами», а также белорусскими сторонниками Тихановской и сербскими либералами, начали регулярно устраивать различные антироссийские акции и шествия, собирать деньги для ВСУ и плести для украинских боевиков маскировочные сети.

Подобная активность вызвала недоумение у многих сербов, которые вставали на пути подобных мероприятий с флагами Сербии и России, оппонируя им. Впоследствии российские релоканты настолько обнаглели, что занялись откровенным вандализмом – начали портить муралы с Владимиром Путиным, Дарьей Дугиной и героем сербского народа Ратко Младичем.

А также рисовать повсюду украинские флаги и учить сербов «не повторять ошибок России» – признать независимость Косово, обвинения в фальшивом «геноциде в Сребренице» и не мешать проведению гей-парадов.