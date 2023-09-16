Сербское садо-мазо: Вучич жалуется на Запад, но продолжает евроинтеграцию

Алексей Топоров.  
16.09.2023 19:37
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия


Президент Сербии Александр Вучич сетует, что Запад демонстративно не реагирует на агрессивные слова главаря албанских сепаратистов в Косово Альбина Курти, сказанные им накануне в ходе встречи в Брюсселе.

Напомним, что тогда Курти фактически поставил ультиматум жителям сербских анклавов: «те, кто не интегрируются в косовское общество, будут страдать и платить за это».

Президент Сербии Александр Вучич сетует, что Запад демонстративно не реагирует на агрессивные слова главаря...

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«На Западе притворяются наивными, чтобы не понять, что именно сказал Курти. Если бы я сказал то, что сказал он, меня бы повесили в Берлине, Брюсселе и Вашингтоне, но существуют двойные стандарты», – пожаловался президент Сербии.

По словам Вучича, «его заявление о том, что сербы должны страдать и платить, вызвало огромное негодование сербов».

«Вы видели его месть вчера вечером (избиение молодых людей «косовской полицией») в Грачанице, и он продолжит мстить сербам, но сербы сильнее и сплоченнее в своем политическом, демократическом и любом другом сопротивлении», – сказал сербский президент, у которого, на самом деле, практически не остаётся рычагов влияния на положение сербов в захваченном сепаратистами автономном крае.

Напомним, что, несмотря на все упреки в адрес Запада, Вучич и его партия продолжают официальный курс на интеграцию Сербии в Евросоюз – даже несмотря на то, что соцопросы демонстрируют падение поддержки интеграции в ЕС среди сербов.

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