Сербского оппозиционного олигарха проверят на причастность к покушению на Вучича

09.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Член пропрезидентской фракции в Народной скупщине Небойша Бакарец попросил главу МВД Александра Вулина проверить связь оппозиционного лидера Драгана Джаласа с попыткой покушения на президента Александра Вучича.

Депутата интересует не являлся ли оппозиционный олигарх спонсором мафии и вдохновителем сорвавшегося убийства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Бакарец отметил тот факт, что именно сейчас, когда руководство Сербии разгромило банду опаснейшего криминального авторитета Велько Беливука, более известного как «Веля Неволя», оппозиционный олигарх, экс-мэр Белграда, лидер прозападной Партии свободы и справедливости Драган Джилас обвинил президента Вучича в фашизме. И поэтому он попросил на заседании сербского парламента министра внутренних дел Сербии Александра Вулина проверить не замешан ли Джилас в финансировании криминала и не стоит ли он за нереализованным планом покушения на президента страны.

«Возможно ли, что мафиозный клан Беливука является «военным» крылом политической мафии, которая годами угрожала президенту Вучичу и членам его семьи? – рассказал о причинах своего депутатского запроса Бакарец в интервью для Informer. – Возможно ли, что мафиозный клан Беливука готовил убийство президента Вучича по приказу своего политического крыла? Случайно ли, что магнат Драган Жилас 2 февраля 2021 года, за два дня до ареста мафии, бесстыдно обвинил Вучича во внедрении неофашизма в Сербии?

Джилас возглавляет заказчиков и финансистов подготовленного убийства президента Вучича? Мы помним, что олигарх Джилас имеет в своем распоряжении огромные материальные ресурсы и безумную ненависть к президенту Вучичу».

Небойша Бакарец напомнил, что самого Драгана Джиласа в свое время нередко сравнивали с Гитлером.

«Как же безумно со стороны Джиласа, который является одним из организаторов фашистского нападения на сербский парламент, преподавать кому-то уроки неофашизма. Насколько аморально и лицемерно со стороны Джиласа читать лекции по коррупции, когда он сам за 10 лет работы на трех госдолжностях заработал 619 миллионов евро, а теперь подозревается в злоупотреблении служебным положением.

Самодержец Джилас украшен всеми чертами фашизма (крайний авторитаризм, желание неограниченной власти, иррационализм, одержимость предательством – например, со стороны ЕС и США, расизм – против цыган и «прогрессистов» (членов правящей партии – ред.), чувство унижения из-за силы противника). Поэтому странно видеть, как этот «Джитлер» обвиняет кого-то в фашизме», – заключил депутат.