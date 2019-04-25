Сербы в Косово подверглись новой дискриминации

25.04.2019, Пекин, Максим Карпенко

Сепаратистские албанские власти Косово блокируют участие в муниципальных выборах кандидатов от сербского населения. Об этом, находясь с визитом в Пекине, сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы государства, ЦИК Косово отказывается регистрировать кандидатами в мэры городов представителей северных районов, населенных сербами.

Эту проблему Вучич намерен обсудить в рамках встреч с президентами России и Китая, которые состоятся в Пекине, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель на предстоящей встрече в Берлине.

«Косово станет одним из ключевых вопросов на встрече с президентом России и Китая, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Я был шокирован безобразным поведением Приштины после решения Центральной избирательной комиссии Косово, которая не утвердила кандидатов из Списка сербов для мэров четырех сербских муниципалитетов на севере Косово и Метохии», – заявил Вучич.

Он также подчеркнул, что албанские СМИ в Косово ведут информационную войну против сербских кандидатов: «Посмотрите, сколько СМИ было создано иностранцами в северной части Косово только для того, чтобы разрушить репутацию Сербского списка, всех кампаний по криминализации севера и сербов в Косово и Метохии, и они потерпели неудачу. Вы можете писать, что хотите, врать – сербы все равно будут со своими людьми и своей страной».

Ранее российский политолог Алексей Мартынов заявил в комментарии «ПолитНавигатору», что визит сербского президента Александра Вучича в Китай, где запланированы переговоры как с руководством КНР, так и с российским лидером Владимиром Путиным, усилит позиции Белграда в условиях, когда прозападная оппозиция пытается расшатать ситуацию одновременно с давлением ЕС и США по вопросу признания незаконно отторгнутого сербского края Косово.

Напомним, что в конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы.

Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.