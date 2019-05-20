Сербы в Косово разгромили албанцев

20.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Представители сербской общины с разгромным счетом победили на состоявшихся 19 мая выборах в четырех муниципалитетах славянских анклавов Косово – края, незаконно отторгнутого албанскими сепаратистами при поддержке США.

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Внеочередные выборы в четырёх сербских муниципалитетах были объявлены после того, как мэры демонстративно подали в отставку из-за введения албанскими сепаратистами 100% таможенных пошлин на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Решение о пошлине фактически поставило сербские анклавы в условия блокады.

На досрочные выборы выдвинули свои кандидатуры те же сербские политики, что ранее подали в отставку с должностей мэров. Таким образом, избирательная кампания стала референдумом о доверии политике албанской верхушки, захватившей власть в крае.

Итоги кампании крайне важны на фоне осложнившейся ситуации вокруг Косово.

Интересно, что сербская прозападная оппозиция ранее отказалась поддержать своих соотечественников как союзников президента Сербии Александра Вучича и агитировала в поддержку кандидата от албанской партии в одном из муниципалитетов.

Несмотря на все старания майданщиков в Белграде и албанских руководителей, получить власть на территории сербских поселений противникам единства с Сербией не удалось. Из почти 24,6 тысяч избирателей (явка составила больше 42%) более чем 90% участников проголосовало за кандидатов «Сербского списка». Это лучший результат партии по сравнению с выборами 2017 года, сообщил Informer.

«В муниципалитете Лепосавич победу одержал Зоран Тодич, получивший 96,6% голосов, в Зубин-Потоке – Сдржан Вулович с 94,5%. В Звечане – Вучина Янкович, набравший 94,7%, и в северной Косовска-Митровице Горан Ракич, лидер партии «Сербский список», получил 94% голосов», – сообщил косовский избирком.

Соперниками по политической борьбе были кандидаты от Демократической партии Косово, возглавляемой «президентом» Хашимом Тачи, и члены радикальной организации албанцев «Самоопределение».

«Когда мы вместе, мы можем все», – сказал Горан Ракич, председатель победившей партии, подчеркнув, что итог выборов – сигнал Приштине и всему международному сообществу.

Директор Канцелярии правительства Сербии по делам Косово Марко Джурич назвал итоги избирательной кампании «большой победой сербов в Косово и Метохии».

«Бойкот оппозиции, которая хотела толкнуть сербский народ в руки Приштины, не смог остановить нас. Спасибо президенту Сербии Александру Вучичу, директору Канцелярии КиМ Марко Джуричу и правительству Сербии за их призыв к единству. Потому что они призвали, а сербы в Косово и Метохии его услышали и показали свою ответственность», – заявил Зоран Тодич, новый мэр Лепосавича.

«Этими выборами сербский народ показал, что в ближайшее время никто не может рассчитывать на разделение между сербами и пробовать находить людей и некоторые сербские партии, которые больше бы присушивались к интересам Приштины, чем к интересам собственного народа», – заявил Милован Дрецун, председатель сербского парламентского комитета по КиМ.