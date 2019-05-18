Ситуация вокруг Косово стремительно обостряется

18.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Албанские сепаратисты, незаконно отторгнувшие край Косово от Сербии, приняли в местном «парламенте» в Приштине резолюцию, где официальный Белград обвиняется в геноциде местного мусульманского населения. Так косовары трактуют борьбу сербских властей за сохранение территориальной целостности страны против банд албанских террористов, устроивших резню нелояльного сепаратистам населения края в 1998-1999 годах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Примерно один миллион албанцев были изгнаны и около 12 000 гражданских лиц всех национальностей, большую часть которых составили албанцы, были убиты», – объявил член партии «Социал-демократическая инициатива» Билал Шарифи, которого цитирует косовская газета «Коха диторе».

«В 1999 году сербские силы провели более 100 массовых убийств в Косово, в некоторых случаях были сожжены заживо люди, например, в Брезнике, Митровице, Подуево, Дьяковице … Во время войны в Косово в 1998–1999 годах в Косово было совершено сексуальное насилие в отношении более чем 20 000 человек», – добавил Шарифи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Резолюцию поддержало 79 членов сепаратистского «парламента», ни один из косовских политиков не решился открыто выступить против, сообщает RTK2.

Представители сербской общины демонстративно бойкотировали заседание.

Ранее «спикер» Кадри Весели отправил ряд писем депутатам «дружественных Косово государств» с призывом поддержать данную резолюцию. Также в Приштине готовится к открытию «Музей геноцида» и «Мемориал жертвам» со стороны албанского населения.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью для телеканала RTS, что Белградом будут приняты ответные шаги.

«Некоторые народы на Балканах не могут найти своего пути в будущее. Единственный вариант пути, который они видят – это ненависть к сербскому народу. И она не дает им взяться за работу, бизнес, торговлю, экономику. Некоторые просто надели костюмы, надели галстуки и просто вышли из леса, и понятно, почему они так говорят», – сказал Вучич, намекая на то, что властная верхушка в Косово состоит из бывших боевиков, участвовавших в резне сербов.

Вучич выразил сожаление по поводу отсутствия реакции Европы и других западных «гарантов» мирного разрешения спора вокруг Косово. Решение сепаратистского «парламента» стало новым звеном в целой цепи провокационных шагов, предпринятых за последнее время в Приштине.

Косовары вопреки резолюции Совбеза ООН пытаются легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии и принимают участие в учениях НАТО, отказываются формировать сербские муниципалитеты и, главное, ввели блокаду славянских анклавов, объявив о 100% пошлине, которой облагаются товары из Сербии.

«Когда вы входите на очередную ступень политического безумия и слепоты, вы не можете уже найти выход», – заметил Вучич.

«Нам придется реагировать, и, я думаю, что будут приняты некоторые общие акты со стороны парламента и правительства. Мы должны быть сдержанными и ответственными, и не терять то доверие, которое, как серьезные люди, мы имеем в международном сообществе», – подчеркнул президент.

Вучич обратил внимание на то, что параллельно сепаратистские власти Косово инициируют преследование представителей сербской общины под предлогом обвинения в коррупции.

«Они хотят арестовать 26 сербских полицейских с севера Косово и еще 15 человек под предлогом того, что они участвовали в коррупции и других подобных делах, чтобы Косовская Митровица оставалась незащищенной и они могли совершать самые грязные действия против нашего народа», – сказал Вучич.

Помимо перечисленных выше фактов гонения на сербов, албанцы начали терроризировать местных сербских политиков, которые подвергаются запугиванию.

Накануне появилась информация, что автомобиль, принадлежавший члену партии «Сербский список» Милошу Перовичу, был сожжен ночью в центре города Зубин Поток. Информацию подтвердил представитель косовской полиции в Северном регионе лейтенант Бранислав Радович.

И это далеко не первый случай подобных атак со стороны албанских радикалов.

В апреле в этом же городе во двор дома семьи Перович была брошена бомба.

А всего с 2014 года это 40-й автомобиль, который сгорел по причине поджога в населенных сербами районах.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Приштина накануне выдвинула территориальные претензии на второй город Сербии – Ниш.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

В Сербии ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидаются переговоры по Косово, а также о приобретении Белградом новых видов вооружений у Москвы. Часть такой техники уже была продемонстрирована на параде в честь Дня Победы.