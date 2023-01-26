Сербы вышли на протест, требуя от Вучича отказаться от сделки с Западом по Косово

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В Косовской Митровице, крупнейшем сербском анклаве на севере Косово, прошла акция протеста, участники которой выразили опасение, что официальный Белград под давлением Запада пойдёт на сделку по легализации захвата края албанскими сепаратистами.

Около 50 человек 25 января требовали прекратить переговоры с Приштиной и Западом до формирования Сообщества сербских муниципалитетов. А от властей в Приштине протестующие требовали убрать специальные подразделения полиции с севера Косово и Метохии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как заявил организатор акции, лидер гражданской инициативы «Выживание сербов» Александр Арсениевич, люди собрались, чтобы выразить протест против «катастрофической переговорной политики президента Сербии Александра Вучича и безусловного принятия предложения Запада по Косово».

Акция протеста состоялась после того, как международные представители активизировали усилия по принятию европейского предложения о «нормализации отношений между Белградом и Приштиной», а также после заявлений президента Сербии о готовности принять его концепцию и работать над реализацией предложенного Западом соглашения.

Манифестанты держали в руках плакаты с лозунгами «Я не хочу жить в гетто», «Никто не чувствует себя в безопасности», и говорили о том, что все сербы в Косово и Метохии запуганы.

Собравшиеся требовали от Александра Вучича, чтобы все переговоры были приостановлены до формирования властями в Приштине Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии.

«Главный посыл этого протеста заключается в том, что мы не вступаем в новые переговоры и не принимаем новые договоренности до тех пор, пока не будет реализовано Брюссельское соглашение, которое нам уже когда-то продали», – заявил Александр Арсениевич.

Напомним, что формирование в Косово и Метохии Сообщества сербских муниципалитетов (де-факто сербской автономии) – один из ключевых пунктов подписанного в 2013 году Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной, который власти в Приштине под разными предлогами отказываются исполнять. А в 2015 году так называемый «конституционный суд Республики Косово» постановил, что некоторые пункты Брюссельского соглашения не соответствуют законам провозглашённой албанскими сепаратистами «Республики Косово», поскольку речь идёт о создании объединений на этнической основе.

Днём ранее в Белграде появились граффити «П***р и лесбиянка предают Косово и Метохию» (подразумевались глава государства и премьер Сербии Ана Брнабич, открытая лесбиянка). Ни одна организация не взяла на себя ответственности за эту акцию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Александр Вучич объявил, что если Сербия не примет так называемый «немецко-французский план нормализации отношений между Белградом и Приштиной», предусматривающий фактическое признание независимости «Республики Косово», то страна потеряет безвизовый режим с ЕС и все западные инвестиции.