Сергея Рулёва отправили в СИЗО на полгода: Навальнисты победили

Михаил Рябов.  
08.04.2023 15:35
  (Мск) , Ростов-на-Дону
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Дзен, Права человека, Россия, Сюжет дня


Блогера и репортёра Сергея Рулёва отправили в СИЗО на полгода. Соответствующее решение вынес накануне суд в Ростове-на-Дону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Против Рулёва было возбуждено несколько уголовных дел после того, как он «сцепился» с местным либералом – Евгением Берковичем, одним из вождей ростовских навальнистов и критиков военной помощи Донбассу. Кроме того, репортёр засёк, как либерал сотрудничает и с местной организацией КПРФ. Однако оказалось, что Беркович – бывший прокурор со старыми связами, юридически подкован, –  он написал несколько заявлений против Рулёва, которые в итоге привели к обыскам, фактическому запрету на работу журналиста, а теперь и к аресту.

Блогера и репортёра Сергея Рулёва отправили в СИЗО на полгода. Соответствующее решение вынес накануне...

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Рулёву 68 лет, он ветеран ракетных войск. Будучи сторонником России, был вынужден покинуть родной Киев в 2014 году после того, как подвергся нападению боевиков во главе с печально известной Аминой Окуевой на Майдане.  Рулёв был единственный киевский репортёр, который вёл съемку с позиций «Беркута» – за это его ненавидели бандеровцы.

Впоследствии в России блогер-пенсионер также освещал конфликт вокруг Донбасса, делал репортажи из российского Крыма, немало внимания уделяя и разоблачению «пятой колонны», которая выступала на стороне бандеровской Украины.

Объектом критики в репортажах Рулёва также становились чиновники, которых он упрекал в запущенном состоянии Ростова, хаотичной застройке, уничтожении исторического облика города.

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