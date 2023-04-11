Беркович потребовал не называть себя «вождём навальнистов» Ростова

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Либерал и бывший прокурор Евгений Беркович, в результате противостояния с которым был арестован журналист и блогер Сергей Рулев, потребовал не называть его «одним из вождей навальнистов» в Ростове-на-Дону.

Требование об опровержении Беркович прислал в редакцию «ПолитНавигатора», настаивая: утверждения о том, что экс-прокурор «является одним из вождей ростовских навальнистов, сотрудничает с местной организаций КПРФ» – не соответствуют действительности.

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«Я никогда не имел отношения к ростовскому штабу Навального, на протяжении 6 лет последовательно критиковал его политические позиции. Факт моего единственного выступления на Митинге 26 марта 2017 «Он нам не Димон» не делает меня «вождем местных навальнистов». Как и юридическая помощь адвоката представителям разных политических партий на выборах, по уголовным и административным делам не говорит о моем сотрудничестве с КПРФ… Рулев четырежды привлечен судами к ответственности за публичные оскорбления в мой адрес. Он неоднократно публично мочился и испражнялся на мою фотографию в прокурорской форме. Расстреливал мое фото из огнестрельного оружия и размещал ролики об этом. Сама Администрация ЮТУБ заблокировала его 2 канала в связи с постоянными «оскорблениями, угрозами, издевательствами» после обращений сотен граждан России. В марте 2022 он лишен аккредитации в Департаменте печати МИД России как «иностранный корреспондент» от Украины. Рулев постоянно в ходе следствия с февраля 2022 и суда с декабря 2022 публично оскорблял судью, сотрудников прокуратуры, СК РФ, ГУФСИН, и они не смогли более терпеть его безнаказанность, именно поэтому он и помещен под стражу», – заявил Беркович.