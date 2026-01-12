Северная Европа и Арктика становятся линией фронта против России и Китая, – главком НАТО

Арктика и Северная Европа становятся линией фронта в стратегическом противостоянии США, России и Китая.

Об этом, выступая на конференции в Швейцарии, заявил главком войск НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия, Иран и Венесуэла, а также их теневой флот нефтяных танкеров, которые помогают финансировать войну, действуют сообща. Китайские ледоколы и исследовательские суда все чаще проводят совместные патрулирования в арктических и приполярных водах и их исследования не имеют мирной направленности. Они направлены на получение военного преимущества.

Тем временем Россия продолжает испытывать передовые системы в Баренцевом море. По мере открытия новых судоходных маршрутов и обнаружения новых ресурсов, стратегическое значение Арктики только возрастает. И все это происходит на фоне растущей гибридной угрозы, нарушения, помехи для GPS и GNS, а также теневой флот в Балтийском море, угрожающий подводной инфраструктуре.

Одним словом, Арктика и Северная Европа становятся линией фронта в стратегическом противостоянии», – заявил Гринкевич.