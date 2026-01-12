Северная Европа и Арктика становятся линией фронта против России и Китая, – главком НАТО

Анатолий Лапин.  
12.01.2026 10:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 220
 
Арктика, Дзен, НАТО, Россия


Арктика и Северная Европа становятся линией фронта в стратегическом противостоянии США, России и Китая.

Об этом, выступая на конференции в Швейцарии, заявил главком войск НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Арктика и Северная Европа становятся линией фронта в стратегическом противостоянии США, России и Китая. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия, Иран и Венесуэла, а также их теневой флот нефтяных танкеров, которые помогают финансировать войну, действуют сообща. Китайские ледоколы и исследовательские суда все чаще проводят совместные патрулирования в арктических и приполярных водах и их исследования не имеют мирной направленности. Они направлены на получение военного преимущества.

Тем временем Россия продолжает испытывать передовые системы в Баренцевом море. По мере открытия новых судоходных маршрутов и обнаружения новых ресурсов, стратегическое значение Арктики только возрастает. И все это происходит на фоне растущей гибридной угрозы, нарушения, помехи для GPS и GNS, а также теневой флот в Балтийском море, угрожающий подводной инфраструктуре.

Одним словом, Арктика и Северная Европа становятся линией фронта в стратегическом противостоянии», – заявил Гринкевич.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить