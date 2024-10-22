На следующей неделе, 28 октября, в суде будет заслушано последнее слово обвиняемого в убийстве бывшего командира подлодки Черноморского флота «Краснодар», который был застрелен во время утренней пробежки в краснодарском парке.

Киллер – бывший глава федерации карате Украины Сергей Денисенко – был задержан на следующий день в Туапсе с билетами в Турцию, откуда планировал лететь в Европу, где у него живет семья. Сам Денисенко переехал в Россию после начала СВО, получил паспорт РФ, а затем, как утверждает следствие, начал действовать в интересах вражеской стороны, за что вдобавок к статье убийство получил и обвинение в госизмене.

Парадокс в том, что погибший офицер-подводник Станислав Ржицкий в СВО участия не принимал – он демобилизовался еще до начала спецоперации. Хотя украинская пропаганда уверяла, будто убийство командира подлодки – это месть за удары «Калибрами», нанесенными субмариной.

Газета «Коммерсант» сообщает, что украинскому киллеру Денисенко грозит наказание в 25 лет тюрьмы – это максимальный срок с учетом его возраста 65 лет. Судебное заседание проходит в закрытом для прессы режиме. Известно лишь, что фигурант признал свою вину и поначалу уверял, будто действовал самостоятельно, однако затем следствие установило его сообщников, снабдивших убийцу оружием и указавших на офицера как на потенциальную жертву.