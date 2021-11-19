Шабовта: Переброска британского спецназа на Украину выглядит унизительно

19.11.202116:34 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

600 британских спецназовцев, которые будут отправлены на Украину, являются наёмниками для защиты киевской власти от народного гнева и расправы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

600 британских спецназовцев, которые будут отправлены на Украину, являются наёмниками для защиты киевской власти от...

«Переброска 600 британских спецназовцев выглядит запредельно унизительно. Если постоянно имея и создавая всё новые силовые структуры, которые наращиваются под тем или иным видом. В этой ситуации прибегнуть к охране высшего эшелона власти силами английского спецназа, тогда нужно уже подгонять самолёты, чтобы могли забирать чиновников и эвакуировать. Так, к примеру, было и с семьей Яроша, который имеет английское гражданство», – сказал эксперт.

«Поэтому эти 600 человек рассчитаны на то, чтобы охранять верхушку власти – выглядит, как какая-то жуткая африканская или латиноамериканская страна, в которой наемники кое-как берегут вождей от народной расправы», – заключил Шабовта.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что история с отправкой на Украину шести сотен британских спецназовцев может оказаться не такой «перемогой», как это преподносят украинские ура-патриоты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть