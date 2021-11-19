Шабовта: Переброска британского спецназа на Украину выглядит унизительно

Вадим Москаленко. Просмотров: 19.11.202116:34 (Мск), Киев,

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Новости Украины





600 британских спецназовцев, которые будут отправлены на Украину, являются наёмниками для защиты киевской власти от народного гнева и расправы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Переброска 600 британских спецназовцев выглядит запредельно унизительно. Если постоянно имея и создавая всё новые силовые структуры, которые наращиваются под тем или иным видом. В этой ситуации прибегнуть к охране высшего эшелона власти силами английского спецназа, тогда нужно уже подгонять самолёты, чтобы могли забирать чиновников и эвакуировать. Так, к примеру, было и с семьей Яроша, который имеет английское гражданство», – сказал эксперт.

«Поэтому эти 600 человек рассчитаны на то, чтобы охранять верхушку власти – выглядит, как какая-то жуткая африканская или латиноамериканская страна, в которой наемники кое-как берегут вождей от народной расправы», – заключил Шабовта.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что история с отправкой на Украину шести сотен британских спецназовцев может оказаться не такой «перемогой», как это преподносят украинские ура-патриоты.