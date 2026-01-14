«Шахеды – это комариные укусы: наши порты работают как обычно» – укро-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на периодические удары ВС РФ по черноморским портам, они быстро восстанавливаются и продолжают работать, а количество заходящих в них судов не сократилось.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Крыма экономист, занимающийся темой морских перевозок, Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно отдать должное администрации наших портов и тем частным операторам, которые там работают, собственникам терминалов разных, потому что все это восстанавливается очень быстро. Главное, что мы видим – в наши порты как ходили больше 200 судов в месяц, и это суда не украинские на 95%, так и ходят. Есть колебания по количеству, по размерам грузов, которые перевозятся, но порты работают», – утверждает он.