Шантаж не прошёл: Молдавская митрополия сохранит статус в РПЦ
Православная Церковь Республики Молдова сохранит свой нынешний автономный статус под омофором Московского Патриархата. Не будет никаких дискуссий относительно присоединения Молдавской митрополии к Румынской Церкви или каким-либо другим структурам.
Это заявление сделал викарий Молдавской митрополии, епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) после заседания Синода Молдавской митрополии, сообщает unimedia.md.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«В ходе заседания Синода Молдавской митрополии было принято решение, согласно которому Православная Церковь в Молдове сохраняет свой нынешний статус. У нас есть митрополит Владимир, духовенство и народ остаются верными чадами Православной Церкви Молдовы. Дискуссии о присоединении Митрополии Молдовы к Румынскому Патриархату или к другим структурам инициироваться не будут», – заявил владыка Иоанн после заседания Синода митрополии.
Ранее ряд священников-предателей во главе с протоиереем Павлом Борщевским выступили за присоединение Молдавской митрополии как целостной структуры к Румынскому Патриархату. В письме на имя митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира они заявили, что «сейчас, как никогда, самое время исправить исторические ошибки и вернуть себе достоинство, украденное российской оккупацией».
Как видим, Бог и святые своими молитвами спасли Молдавскую Церковь от рокового Иудина греха.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.