Шантаж не прошёл: Молдавская митрополия сохранит статус в РПЦ

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Православная Церковь Республики Молдова сохранит свой нынешний автономный статус под омофором Московского Патриархата. Не будет никаких дискуссий относительно присоединения Молдавской митрополии к Румынской Церкви или каким-либо другим структурам.

Это заявление сделал викарий Молдавской митрополии, епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) после заседания Синода Молдавской митрополии, сообщает unimedia.md.

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«В ходе заседания Синода Молдавской митрополии было принято решение, согласно которому Православная Церковь в Молдове сохраняет свой нынешний статус. У нас есть митрополит Владимир, духовенство и народ остаются верными чадами Православной Церкви Молдовы. Дискуссии о присоединении Митрополии Молдовы к Румынскому Патриархату или к другим структурам инициироваться не будут», – заявил владыка Иоанн после заседания Синода митрополии.

Ранее ряд священников-предателей во главе с протоиереем Павлом Борщевским выступили за присоединение Молдавской митрополии как целостной структуры к Румынскому Патриархату. В письме на имя митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира они заявили, что «сейчас, как никогда, самое время исправить исторические ошибки и вернуть себе достоинство, украденное российской оккупацией».

Как видим, Бог и святые своими молитвами спасли Молдавскую Церковь от рокового Иудина греха.