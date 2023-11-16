Шантаж не прошёл: Молдавская митрополия сохранит статус в РПЦ

Алексей Логофет.  
16.11.2023 15:11
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Румыния, Церковь


Православная Церковь Республики Молдова сохранит свой нынешний автономный статус под омофором Московского Патриархата. Не будет никаких дискуссий относительно присоединения Молдавской митрополии к Румынской Церкви или каким-либо другим структурам.

Это заявление сделал викарий Молдавской митрополии, епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) после заседания Синода Молдавской митрополии, сообщает unimedia.md.

Православная Церковь Республики Молдова сохранит свой нынешний автономный статус под омофором Московского Патриархата. Не...

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«В ходе заседания Синода Молдавской митрополии было принято решение, согласно которому Православная Церковь в Молдове сохраняет свой нынешний статус. У нас есть митрополит Владимир, духовенство и народ остаются верными чадами Православной Церкви Молдовы. Дискуссии о присоединении Митрополии Молдовы к Румынскому Патриархату или к другим структурам инициироваться не будут», – заявил владыка Иоанн после заседания Синода митрополии.

Ранее ряд священников-предателей во главе с протоиереем Павлом Борщевским выступили за присоединение Молдавской митрополии как целостной структуры к Румынскому Патриархату. В письме на имя митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира они заявили, что «сейчас, как никогда, самое время исправить исторические ошибки и вернуть себе достоинство, украденное российской оккупацией».

Как видим, Бог и святые своими молитвами спасли Молдавскую Церковь от рокового Иудина греха.

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