Шарий пролил слёзы умиления по погибшему в Донбассе головорезу из ЕС

23.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Подорвавшийся на мине в зоне «ООС» эстонский наёмник Николай Ильин якобы является настоящим героем, пытавшимся вернуть тело погибшего товарища.

Об этом в своём Telegram-канале заявил проживающий в ЕС блогер Анатолий Шарий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Видео с «Эстонцем» вызвало у меня чувство полной какой-то обреченности, полного неприятия происходящего.

Он на самом деле вызвался пойти за телом раненого (или погибшего) товарища. Он сам предложил пойти за ним, подбадривая сослуживцев, говоря, что время дорого.

Он не шел вырезать поселок, убивать кого-то, взрывать. Он шел за товарищем и погиб, потому что командование, впоследствии навравшее с три короба о его гибели, не удосужилось наладить коммуникацию с противником.

Мне очень жаль этого солдата. И мне не хочется читать мерзости о его смерти, чем бы они ни были обоснованы. Именно поэтому, в том числе, я отключил комментарии под видео», – написал он.

Заявление Шария прокомментировал известный военкор Дмитрий Стешин.

«С Шариком нашим все понятно давно, это просто другой сорт вышиванки», – отметил военкор в соцсети.

В свою очередь, луганский журналист Игорь Орцев удивился по-европейски лицемерной позиции украинского блогера.

«Шарию стало жаль эстонского любителя сафари на людей. Проникся долей европейского нациста. Может, именно потому, что тот европеец? Не зиганул, и на том спасибо. Говорит, он же не вырезать село шел, а труп погибшего боевого товарища забрать. Благородство как оно есть. Европейское. Прямо накатило, ком в горле…

А тот труп, за которым он пошел – тоже ведь не шел вырезать? Я понимаю – все верно, они не вырезают, «правду в Раду». Они издалека бьют, из тяжелого, а потом заходят, когда уже никого нет, и грабят.

Ну, может, добивают, если кто случайно уцелел и не ушел. По-европейски. Короче, смышленым украинцам осталось во власти попробовать еще и «партию Шария» для полной картины п*здеца.

Самое печальное, что выбор не богат. Довыбирались. До ручки. До Шария», – возмутился Орцев на своей странице в Facebook.

Не обошёл вниманием одиозное заявление и покинувший Киев тележурналист Максим Равреба. Он обратился к сторонникам Анатолия Шария и попытался им объяснить, каким подлым лицемером на самом деле является их кумир.

«Шарикодрочерам псто.

Вы с какого-то перепуга решили, что Шарий свой и ругаете меня, что я нападаю на своего. А я вам отвечаю, что Шарий мне не свой. Такие свои в овраге дохлую лошадь доедают. Это непонимание потому, что вы размагнитились. Сбились с нарезки. Утратили чувство ненависти, как следствие – бдительность. Терять ненависть – терять мотивацию. Потерял мотивацию – забыл, за что стоишь. Забыл, за что стоишь – остался без бдительности. И стал едой.

Или врагом. Мне врагом. И если враг взял вас теплыми, то уж поверьте – я в роли врага вас не прощу. К чему это я?

Да вот, торгаш Шарий продает слезливую историю «эстонца», храбро подорвавшегося на растяжке, ховаясь от наших дронов.

Шарий торгует его трупом.

Та сторона, за которую бегал от наших дронов «эстонец» не оценит слезливость Шария. Они там бдительность не утратили, узнают дрона по полету, а Шария по слезам и соплям. Шарий мастырит слезы из своих соплей и думает, что это ему поможет пролезть в украинскую власть. Он ошибается, но это его проблема. Он сделал свой выбор в пользу торговли чужими трупами и битыми мордами.

Я пишу не ему а вам – любителям Шария, кому Шарий свой. И рассказываю, что храбрый «эстонец» никакой не эстонец. Он гражданин Белоруссии, сваливший в Эстонию и получивший там документ. Кто иностранный гражданин с оружием в Донбассе? Иностранный наёмник.

То есть преступник не только по законам Беларуси, но даже и Эстонии. И если это так, то что же написал Шарий? Этот бегун из Украины в ЕС обеляет преступника.

А ведь белорусский «эстонец» – бандит, который бегает по нашей земле в американской форме отнюдь не ради здравоохранения. Шарику жаль этого бандита, Шарик плачет.

Но меня не проведешь. Я отличаю бандита от Айболита. А вы нет», – написал Равреба в своём блоге.

Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что факт наличия в Донбассе западных наёмников даёт молодым республикам право официально признать США и Эстонию агрессорами.