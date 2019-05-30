Шляхом Украины: ресторатора в Белоруссии отказались обслужить по-русски

30.05.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал в эфире радиостанции «Вести ФМ», как девушка, продавшая ему вышиванку в белорусском музейном комплексе ремесел «Дадудки», отказалась разговаривать с ним по-русски.

«Она говорила по белорусски. Я спросил: вы по-русски можете говорить? Она: «Ну вы же меня понимаете». Когда я какое-то слово не понимал, она переводила его. Я спросил у своего приятеля, он говорит: «Есть такая молодежь принципиальная». Я считаю это вполне нормально. В принципе, Белоруссия русскоязычная», – сказал Бухаров.

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Ранее сообщалось, что белорусский художник-оппозиционер Алесь Пушкин подал в прокуратуру города Крупки жалобу на сотрудника магазина «Евроопт» Павла Чиркова, который отказался с ним разговаривать на белорусском языке.

Недавно в Москве прошла выставка «Беларусь и белорусы», на которой все экспонаты были подписаны только на белорусском и английском языках.

При этом, согласно статистики 85% белорусских школьников выбирают обучение на русском, процент выбирающих белорусский язык снижается.