Шокирующее видео: Солдата расстреляли за отступление под Купянском

Максим Карпенко.  
22.08.2023 12:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1902
 
Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Украина


Командир ВСУ расстрелял мобилизованного украинского солдата под Купянском. В распоряжении «ПолитНавигатора» появились кадры, на которых солдат бежит, испугавшись наступления ВС РФ.

В его сторону раздается автоматная очередь, после чего военнослужащий падает. Запись была сделана другим украинским солдатом.

Командир ВСУ расстрелял мобилизованного украинского солдата под Купянском. В распоряжении «ПолитНавигатора» появились кадры, на...

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Это уже далеко не первый случай, когда украинские командиры расстреливают своих же солдат. В частности, широкое применение получила практика создания заградотрядов ВСУ, также известны случаи, когда украинцы добивают своих же раненых.

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