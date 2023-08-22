Шокирующее видео: Солдата расстреляли за отступление под Купянском

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Командир ВСУ расстрелял мобилизованного украинского солдата под Купянском. В распоряжении «ПолитНавигатора» появились кадры, на которых солдат бежит, испугавшись наступления ВС РФ.

В его сторону раздается автоматная очередь, после чего военнослужащий падает. Запись была сделана другим украинским солдатом.

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Это уже далеко не первый случай, когда украинские командиры расстреливают своих же солдат. В частности, широкое применение получила практика создания заградотрядов ВСУ, также известны случаи, когда украинцы добивают своих же раненых.